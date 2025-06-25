¥Õ¥¸³ô¼çÁí²ñ¤Ç²ñ¼ÒÄó°Æ¤Î¸õÊä¼ÔÁ´°÷ÁªÇ¤¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ÉÄó°Æ¤ÎSBIËÌÈø²ñÄ¹¤é¤ÏÁªÇ¤¤µ¤ì¤º
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñ¡£¥Õ¥¸Â¦¤Î¼èÄùÌò¸õÊäÁ´11¿Í¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢Âç³ô¼ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¸õÊä¤Ï¡¢°ì¿Í¤âÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Õ¥¸³ô¼çÁí²ñ¤Ç²ñ¼ÒÄó°Æ¤Î¸õÊä¼ÔÁ´°÷ÁªÇ¤¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ÉÄó°Æ¤ÎSBIËÌÈø²ñÄ¹¤é¤ÏÁªÇ¤¤µ¤ì¤º
¥Õ¥¸¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ï4»þ´ÖÈ¾Â³¤¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢¶â¸÷¼ÒÄ¹¤ÎÄÄ¼Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¡¡¶â¸÷½¤ ¼ÒÄ¹
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿³ô¼ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÌò°÷¤â¶âÁ¬ÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¼èÄùÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀ¶¿å¸¼£»á¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸µ¼ÒÄ¹¤Îß·ÅÄµ®»Ê»á¤é11¿Í¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¸¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤ÏÁ´°÷¡¢»¿À®Â¿¿ô¤ÇÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç³ô¼ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡×¤¬ÆÈ¼«¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹¤é12¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ì¿Í¤âÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼èÄùÌò¤ÎÁªÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÆñ¶É¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬CM½Ð¹Æ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÁí²ñ¸å¤ËºÆ³«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç¤Î¼Ò°÷¤ÎÂáÊá¡¦½ñÎàÁ÷¸¡¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»ö°Æ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿·¡¦·Ð±Ä¿Ø¤ÎÁ¥½Ð¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
°ËÅì»Ô,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Êè,
Áòµ·,
Ê©ÃÅ,
Ï·¸å