信楽焼「青簾焼酎瓶」や河井寛次郎「三色打薬双頭扁壺」など展示！滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」
滋賀県立陶芸の森 陶芸館では、滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」を2025(令和7)年7月19日(土)より開催します。
滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」
会期 ：2025(令和7)年7月19日(土) 〜 9月28日(日)
※月曜日休館
(7月21日・8月11日・9月15日は開館し、翌日振替休館)
会場 ：滋賀県立陶芸の森 陶芸館
観覧料 ：一般900円(720円)、大学生720円(570円)、高校生以下無料
※( )内は20人以上の団体料金
主催 ：滋賀県立陶芸の森
ゲストキュレーター：コミュニティデザイナー 山崎亮
後援 ：滋賀県教育委員会、甲賀市、NHK大津放送局、京都新聞
協力 ：京セラ
滋賀県立陶芸の森 陶芸館では、滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」を2025(令和7)年7月19日(土)より開催。
■展覧会概要
民藝運動の中心メンバーのひとり、河井寛次郎(1890-1966)は晩年、【民藝】の思想を基盤に新たな表現を切り拓きました。
当時の京都市五条坂では、「四耕会」や八木一夫(1918-1979)らが結成した「走泥社」など、【前衛】陶芸の動きも活発化し、多様な価値観が交差していきました。
また、1990年代以降には、非日常的な出会いや協働を契機とする【関係】を通じたモノつくりのかたちが模索されます。
■展覧会構成
序 章 信楽と民藝 〜風土に育まれた手仕事
(1)信楽焼「青簾焼酎瓶」19C-20C前半／江戸時代後期-明治時代 同館蔵
(2)信楽焼「山水土瓶」19C-20 C 個人蔵
(3)Decorated tea-leaf storage jars, for display in shop fronts of stores selling tea. Nagano. Meiji era. Photograph by Louise Alison Cort, 1976
(4)河井寛次郎「三色打薬双頭扁壺」1961年／昭和36年 河井寛次郎記念館蔵
(5)河井寛次郎「辰砂貼文扁壺」1959年／昭和34年 河井寛次郎記念館蔵
(6)河井寛次郎「呉須陶彫」1960年／昭和35年 京都国立近代美術館蔵
第2章 前衛陶芸-戦後、他分野との交流のなかで
〜四耕会、走泥社、辻晉堂など
(7)八木一夫「ザムザ氏の散歩」1954年／昭和29年 京都国立近代美術館蔵
(8)宇野三吾「ハニワ形花器」c.1950年／昭和25年頃 同館蔵
(9)林康夫「寓舎「行事」」2008年 同館蔵 撮影＝今村裕司
第3章 関係-リレーショナル・セラミックス
・時と場所 〜Satoko Sai+Tomoko Kurahara／山村幸則
・参加を触発させるアート 〜無人さん／Nadegata Instant Party
・新たな関係性を生み出す陶芸 〜サイネンショー
(10)「サイネンショー」2013年 個人蔵
(11)Satoko Sai+Tomoko Kurahara「レーナ／インナーランドスケープス、トゥルク」2011年 同館蔵 撮影＝今村裕司
(12)山村幸則「パフォーマンス／旅するたぬき」2025年 個人蔵
(13)Nadegata Instant Party（中崎透＋山城大督＋野田智子）「ONE CUP STORY」〈開港都市にいがた 水と土の芸術祭2012〉2012年 旧礎保育園(新潟)
■関連行事
(1)対話の森【事前申込・無料】
・対談者：コミュニティデザイナー・山崎亮(ゲストキュレーター)×
陶芸の森館長・松井利夫
・日時 ：2025(令和7)年9月6日(土) 13時30分〜15時30分
・会場 ：滋賀県立陶芸の森 信楽産業展示館 ホール
(2)山村幸則氏によるワークショップ＋アーティスト・トーク【事前申込・無料】
・テーマ：「旅するたぬき―陶芸の森八景」
・日時 ：2025(令和7)年8月23日(土) 14時〜16時30分
・場所 ：陶芸の森の敷地内
(3)関連体験講座「スリップウェア技法でうつわを作ろう」【事前申込・抽選制】
・講師 ：山田洋次氏
・日時 ：2025(令和7)年8月9日(土) 10時30分〜16時30分
・定員 ：15人
・参加料：6,500円
(4)ギャラリートーク【申込不要・入場券要】
・日時：2025(令和7)年7月27日(日)、8月24日(日)、9月21日(日)
＊各日とも13時30分〜(約1時間程度)
(5)安土城考古博物館・陶芸の森連携事業
【1】陶芸館ギャラリー企画展 信楽焼と民藝-考古の眼差し
・会期：2025(令和7)年9月2日(火)〜9月28日(日)
・会場：陶芸館ギャラリー
【2】特別陳列 信楽焼と民藝-柳宗悦に見出された信楽の美
・会期：2025(令和7)年9月2日(火)〜9月28日(日)
・会場：安土城考古博物館 望楼下
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