立山トンネルトロリーバスの部品やパネル展示のコーナーなど新設しリニューアル！立山黒部アルペンルート「扇沢トロバス記念館」

立山黒部アルペンルートの長野県側の玄関口 大町市は、2018年に引退した関電トンネルトロリーバスをクラウドファンディングにより里帰りさせ、立山黒部アルペンルートの扇沢駅(おうぎざわえき)隣に「トロバス記念館」(扇沢総合案内センター内)を2021年に本格オープンさせました。

立山黒部アルペンルート「扇沢トロバス記念館」

所在地: 長野県大町市平扇沢2117(扇沢総合案内センター内)

立山黒部アルペンルート「扇沢駅」隣

時間 : 9:00〜16:00

定休日: 無休(立山黒部アルペンルート営業期間)

※12月〜4月中旬(冬期休館)

料金 : 入場無料

今回2025年8月1日に、昨年引退した立山トンネルトロリーバスの部品やパネル展示のコーナー、世界のトロリーバス紹介コーナーなどを新設し、リニューアルオープンします。

オープンから1週間は“トロバスWeek”として様々な催しを開催します。

昨年引退した立山トンネルトロリーバス

トロバス記念館

関電トンネルトロリーバス

【トロバスWeek 実施内容】

●8月1日(金)

<トロバス記念館リニューアルオープン>

日時 :8月1日(金) 9:00より

場所 :トロバス記念館

ゲスト:交通系YouTuber西園寺・ZAKI

※入場無料・事前予約なし

8:55頃よりカウントダウンをして会場を盛り上げます。

交通系YouTuber西園寺・ZAKI

<YouTuber西園寺・ZAKIがガイドする黒部ダムツアー>

日時 :8月1日(金)9:30〜15:30

定員 :先着60名

旅行主催:3Jトラベル

<YouTuber西園寺・ZAKIトークショー>

日時:14:30〜15:00

会場:トロバス記念館 トロリーバス前

※入場無料・事前予約なし

※駐車場は、立山黒部アルペンルート扇沢駅駐車場を利用ください。

●8月2日(土)、8月3日(日)

<黒部ダムトロバスガイドツアー>

黒部ダムの歴史と共に歩んできたトロバスを保存しているトロバス記念館にて、ガイドよりトロバスの秘密を学び、通常入ることのできない唯一建設当時のまま残っている素掘りのトンネルで掘削体験を行いながら、くろよん建設についても学べる特別な見学会です。

日時:8月2日(土) (1)8:30〜 (2)12:30〜

8月3日(日) (3)8:30〜 (4)12:30〜

会場:トロバス記念館および黒部ダム

(トロバス記念館→トンネル工事跡見学削岩機体験→ガイドと巡る黒部ダム→黒部ダム解散)

応募受付期間: 6月25日(水)12:00〜7月9日(水)13:00まで

応募資格 : 小学5年生以上で電気バスの乗降や220段の階段歩行に支障のない方

※但し小学生は保護者の同伴が必要

参加費 : 無料 各回15名 応募多数の場合は抽選となります

※集合場所(トロバス記念館)までの交通費及び

扇沢駅〜黒部ダム駅までの切符代は自己負担となります。

※扇沢駅〜黒部ダムまでの切符(扇沢駅発9:30or13:30」)をお買い求めいただき、集合してください。

黒部ダムトロバスガイドツアー

●8月1日(金)〜8月7日(木)

トロバスWeek期間中、関電トンネルトロリーバスと立山トンネルトロリーバスのスタンプデザインの2種類を集めた方に景品をプレゼント!

日時 :8月1日(金)〜8月7日(木)

スタンプ設置場所:・トロバス記念館(扇沢駅隣)…関電トンネルトロリーバススタンプ

・室堂駅…立山トンネルトロリーバススタンプ

景品 :・トロリーバスのペーパークラフト2種類

・立山トンネルトロリーバストロバスカード

・関電トンネルトロリーバスステッカー

※上記景品の中から、いずれか1点をプレゼント。

関電トンネルトロリーバススタンプデザイン

立山トンネルトロリーバススタンプデザイン

立山トンネルトロバス関連の景品

景品の関電トロバスペーパークラフト

景品の関電トンネルトロバスステッカー

