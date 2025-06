9月23日 京セラドーム大阪にて、大阪にぎわい創出事業<SONIC OSAKA EXPO 2025>の開催が決定した。 大阪にぎわい創出事業実行委員会(構成団体:大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大 阪観光局)では、2025年大阪・関西万博を好機と捉え、民間事業者等とも連携しながら大阪の都市魅力を国内外に発信し、大阪への誘客を促進するとともに、万博のレガシーを将来に継承し、国際エンターテインメント 都市としての都市格やブランド力を一層高めることを目的に、「大阪にぎわい創出事業」を展開。 その一環として<SONIC OSAKA EXPO 2025>が開催される。大阪ではコロナ禍を契機として、行政と民間が共同した大型音楽フェスが数多く開催され、海外からの参加者も増加していた。このような大阪の取組みに共感した世界的アーティストの招聘が、万博の開催という特別な時機に実現。 イギリスのロックバンド・MUSEはグラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞、大阪では実に12年ぶりの公演となる。加えて大阪だけのスペシャルプログラムとして、MAN WITH A MISSION、go!go!vanillasとの競演も成就。万博でにぎわう大阪をさらに盛り上げる。 <SONIC OSAKA EXPO 2025>日 程:2025年9月23日(火・祝) 14:00開場/16:00開演/20:30終演(予定)会場:京セラドーム大阪(大阪市西区千代崎3丁目中2-1)主催:大阪府・大阪市・大阪にぎわい創出事業実行委員会(※1)SONIC OSAKA EXPO 2025実行委員会※1 構成団体:大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪観光局協力:ワーナーミュージック・ジャパン事業サイト:https://osakanigiwai.com/特設サイト:https://sonic-expo2025.com 料金:・GOLD STANDING \28,000・ARENA STANDING \22,000・ARENA 指定 \18,000・STAND 指定 S \18,000・STAND 指定 A \15,000 【一般発売】7月19日(土)10:00〜イープラス https://eplus.jp/ローソンチケット https://l-tike.com/チケットぴあ https://t.pia.jp/ 【オフィシャル先行】6月26日(木) 10:00〜イープラス https://eplus.jp/【CREATIVEMAN 3A 会員・CREATIVEMANモバイル会員先行】:6月24日(火)14:00~6月29日(日)23:59

The post 大阪にぎわい創出事業<SONIC OSAKA EXPO 2025>開催決定。MUSE、マンウィズ、バニラズ出演 first appeared on BARKS.