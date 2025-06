生田絵梨花が、コンサートツアー<Erika Ikuta Tour 2025『bitter candy』>を6月22日に福岡・福岡サンパレス ホテル&ホールからスタートした。今回は、3月5日にリリースした2nd EP『bitter candy』を引っ提げてのツアーとなる。 ◆生田絵梨花 画像 福岡での初日、蒸し暑い梅雨空の下、集まった多くのファンを目の前に、赤色のポップなドレスで登場した生田絵梨花は「みなさんこんにちは! 今とてもワクワクしています!」と元気よく挨拶すると、EP『bitter candy』の楽曲、「上出来」「無視」をバンドを従えたピアノ弾き語りでパワフルに披露した。 中盤、チャレンジコーナーとして、ギター演奏を初披露。MCでは「みなさんの前ではカッコつけなくていいんだなって思いました。頂いた愛情に応えられるようこれからも音楽を届けたい」と話すなど、ファンとの絆を深めた。 6月22日にスタートした本ツアーは、6月29日に東京・昭和女子大学人見記念講堂、7月1日に神奈川・カルッツかわさきホール、7月18日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールと関東での公演が続き、愛知、大阪を回って、8月4日に行われるファイナル公演で東京国際フォーラム ホールAに帰ってくる。今回のツアーも、自身の楽曲を中心に、カバー曲も取り入れたセットリストで、ポップス、アイドル、ミュージカル、ピアノの演奏など、生田絵梨花の魅力がたっぷりと味わえる内容となっている。エンターテインメント性あふれるステージをぜひ体感してもらいたい。 ◾️<Erika Ikuta Tour 2025『bitter candy』> 2025年6月29日(日)東 京・昭和女子大学人見記念講堂7月01日(火)神奈川・カルッツかわさきホール7月18日(金)埼 玉・大宮ソニックシティ 大ホール7月27日(日)愛 知・愛知県芸術劇場 大ホール7月30日(水)大 阪・フェスティバルホール8月04日(月)東 京・東京国際フォーラム ホールA※会場でCDご購入の方に、各会場絵柄別ブロマイドを全員にプレゼント中。さらに抽選で宛名入り直筆サイングッズプレゼント詳細:https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/574559特設サイト:https://erikaikuta.jp/s/m12/page/bittercandy?ima=0302 ◾️2nd EP『bitter candy』配信:https://erikaikuta.lnk.to/bitter_candy ◆初回生産限定盤A(CD+BD+アートワークフォトブック)7,700円(税込)SRCL-13192〜13194 ・BD収録内容2025年1月7日(火)にビルボードライブ横浜にて行われた「Erika Ikuta Premium Billboard Live 2025」のライブ映像を特別編集で収録 ◆初回生産限定盤B(CD+BD+ライブフォトブック)7,700円(税込)SRCL-13195〜13197 ・BD収録内容2024年9月20日(金)にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われた 「Erika Ikuta Tour 2024 『capriccioso』 FINAL」のライブ映像を特別編集で収録 ・通常盤(CD only)3,000円(税込)SRCL-13198 関連リンク ◆生田絵梨花 オフィシャルサイト◆生田絵梨花 オフィシャルX◆生田絵梨花 オフィシャルTikTok

