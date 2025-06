多様な空間を用意することにより、どんな犬たちでも安心して過ごせる環境に！WANBOX「災害時でも安心のペットホテル」

秋田県でペットホテルや犬の幼稚園などのペット関連サービスを提供するWANBOXは、災害時に犬猫が安心して過ごせる避難施設をつくるため、店舗の移転を計画しています。

WANBOX「災害時でも安心のペットホテル」

秋田県でペットホテルや犬の幼稚園などのペット関連サービスを提供するWANBOXは、災害時に犬猫が安心して過ごせる避難施設をつくるため、店舗の移転を計画。

移転するためのクラウドファンディングをCAMPFIREで2025年7月31日(木)まで実施します。

■目指す施設

・スタッフが24時間常駐

豪雨災害時に預かった犬たちは、夜になると不安な姿を見せていました。

夜間も同じ空間で過ごすことにより、犬たちの変化にもスムーズに対応できます。

・犬たちに合わせた空間づくり

施設では、大型犬から小型犬まですべての犬種を受け入れます。

そして人間にも個性があるように、犬たちにも個性があります。

個室から開放的なフリースペースまで、多様な空間を用意することにより、どんな犬たちでも安心して過ごせる環境づくりをします。

大型犬〜小型犬

・屋外環境の整備

外でしか排尿ができない犬もいますし、被災直後はストレスで習慣が乱れる場合もあります。

雨風をしのげる半屋外エリアも設置し、天候に関わらず散歩や運動ができる環境を整えます。

■猫の受け入れも可能に

同店の看板猫「にゃーすけ」との出会いがきっかけとなりました。

2024年7月10日の16時頃、お店の前で立ち止まる人が多く、外に出てみたところコンクリート壁の隙間に挟まっていたところを発見しました。

トレーナーが母親となり、看板犬のこごろうが兄となり、現在は看板猫として店舗に不定期ですが出勤しています。

避難所で受け入れられないのは、犬だけではありません。

多くの猫たちも、飼い主と一緒に過ごすことができなくなってしまいます。

「猫も預けられる施設にしてほしい」という要望も数多くいただきました。

移転後は猫たちも迎え入れることができる店舗を作ります。

犬や猫が安心して過ごせるようにスペースは分離し、それぞれに合った環境を提供します。

犬も猫も

■リターンについて

15,000円 犬のおやつセット(秋田県の良質な素材を使ったおやつセット)

15,000円 猫のおやつセット(秋田県の良質な素材を使ったおやつセット)

30,000円 高級ドレッシングセット(秋田の厳選素材で作ったドレッシングギフトセット)

50,000円 シルバースポンサー(お名前を記載したプレートを掲示します)

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 【秋田県】災害時、犬猫たちに「安心の居場所」をつくりたい!

期間 : 2025年5月31日〜7月31日

