“5人体制で再始動”fromis_9、事務所移籍後初のカムバックに込めた思い「floverに恩返ししたい」【一問一答】

ガールズグループfromis_9が、新たな音楽とともにカムバックする。

【写真】再始動したfromis_9、自由奔放な魅力

fromis_9は6月25日18時、ミニアルバム『From Our 20's』をリリースし、本格的なカムバック活動に突入する。

『From Our 20's』は、20代を生きるfromis_9メンバーたちが日々の中で感じたさまざまな感情や瞬間を率直に表現したアルバム。タイトル曲『LIKE YOU BETTER』をはじめ、『REBELUTIONAL』『Love=Disaster』『Strawberry Mimosa』『Twisted love』『Merry Go Round』など、全6曲が収録されている。

(写真=ASND)

特に、前作『Supersonic』(2023年8月リリース)でキャリアハイを記録してから約10カ月ぶりとなる今回の新曲は、“サマーソング”であることが予告され、ファンの期待が高まっている。

メンバーたちが語る新アルバムについての一問一答は以下の通り。

◇

新しい事務所に移籍後、初の活動となる。率直な気持ちは?

ソン・ハヨン:新しい姿をお見せできると思うと、前向きな気持ちでいっぱいです。全力で取り組んでいます。

イ・チェヨン:fromis_9という名前でまた舞台に立てることが幸せです。今回の活動、本当に楽しみです。

イ・ナギョン:これからもっと多彩な音楽とパフォーマンスをお届けできると思うと、とてもワクワクします。頑張っているのでぜひ注目してください。

『Supersonic』が好評だっただけに、今回のカムバックにプレッシャーは?

パク・ジウォン:5人体制初のアルバムで新しいスタートを切ることになるので、プレッシャーがなかったといえば嘘になります。でも、メンバーたちを信じて、この活動は心から楽しみたいです。

ペク・ジホン:過去の成績よりも、新作を出すたびに責任感を感じるタイプです。ファンの皆さんに恩返ししたい気持ちが、今回は特に大きいです。

(写真=ASND)

『From Our 20's』の魅力は?

イ・ナギョン:本当に私たちらしい姿をたくさん込めました。私がゲーム好きなので、ジャケット写真にはゲーム機が入っていたり、愛犬ロアと一緒に撮影もしました。

ペク・ジホン:明るくてちょっと変わってて、ワクワクしたり、時には疲れたり情熱的だったり…20代の私たちの“忘れたくない瞬間”が詰まったアルバムです。

タイトル曲『LIKE YOU BETTER』選定の理由と、お気に入りの収録曲は?

ソン・ハヨン:よりエネルギッシュでアップグレードされた私たちの姿が見せられる曲です。個人的に好きなのは『Love=Disaster』。とても楽しくて、歌っていると価値が高まる曲です。

パク・ジウォン:成熟した雰囲気と、私たちらしいカラーが共存する楽曲で選びました。『Love=Disaster』は歌っていて楽しいので特にお気に入りです。

イ・チェヨン:5人の魅力が一番よく出ているのが『LIKE YOU BETTER』だと思います。個人的には『MERRY GO ROUND』が好きで、音域もジャンルも多彩で新たな挑戦になった曲です。

初のワールドツアーも予定されているが、今の気持ちは?

パク・ジウォン:世界中のファンに会えるのが本当にうれしくてワクワクします。

イ・ナギョン:遠くから応援してくれているファンに会えることが、なによりも楽しみです。

(写真=ASND)

新たに挑戦したいことは?

ソン・ハヨン:今の仕事(歌・ダンス・作詞作曲)に集中したいです。目の前のことに全力を尽くしたいです。

イ・チェヨン:演技に挑戦してみたいです。感受性が豊かなので、どんな風に没入するのか自分でも気になります。

ペク・ジホン:新しいことに挑戦するのが好きなので、できる限りいろんなことに挑戦してみたいです。

カムバックを待っていたファン(flover)にメッセージを

ソン・ハヨン:待ってくれてありがとう。姿は少し変わったけれど、気持ちはデビュー当時と変わりません。これからも“好きでいられる理由”をたくさん作っていきたいです。

パク・ジウォン:一緒にいてくれることで勇気をもらっています。素敵な夏の思い出を一緒につくりましょう。

イ・チェヨン:私たちがまた集まれたのはfloverのおかげです。心から感謝しています。

イ・ナギョン:ふざけたように聞こえるかもしれませんが、愛情表現は全部本気です。

ペク・ジホン:信じて待ってくれてありがとう。このアルバムを通して、あらためてメンバーやfloverの大切さを感じました。ぜひたくさん愛してください!

(記事提供=OSEN)