¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦Âç¾Þ¤Î±Ý¸¶°ÍÆáà¾þ¤é¤Ê¤¤á¤ª½Ð¤«¤±»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²ÇÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡×¤Ê¤É¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹
¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×
¡¡2·î¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÁÏ´©40thµÇ°´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤ÆMVG(Âç¾Þ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤¬»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤Èº°¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡£¸Å¤¤¿åÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨Êª¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ìËç¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö³¤Äì2Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²ÇÍß¤·¤¤¡Ä¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£