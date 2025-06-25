¡Úwork23¡Û¡Ö¾å»Ê¤¬ÍýÍ³¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×8³ä¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡ÈÁíÁªµó¡É¤Ç¾å»Ê¤ò·è¤á¤ë¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¡¡¡ÈÁª¤Ù¤ë¾å»Ê¡É¤ÇÎ¥¿¦Î¨¤¬Äã²¼¤·¤¿²ñ¼Ò¤â¡Únews23¡Û
¡ÈÆ¯¤Êý¤Î¥¤¥Þ¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡Öwork23¡×¡£¡È¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡É¡£¤½¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤¤¤ÞÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤òÁª¤Ö¡ÈÁíÁªµó¡É¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¡¢Áª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¥È¥Ã¥×3¤Ï¡©¾å»Ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¾å»Ê¤Ï¡ÈÁª¤Ö¡É¡©Ç®µ¤¡ª¾å»Ê¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁíÁªµó¡×
Ìó1000¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ç®µ¤¤È´üÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ4¿Í¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤ÏÈà¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤¿¤Á¡£
Å¹ÊÞ¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÁíÁªµó¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éÀâ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹ ÌîÅÄÎ¼ Å¹Ä¹
¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¸½¾ì¤ò»ä¤ÏËÜµ¤¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡×
²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿Å¹ ¹âÌÚÎÝ Å¹Ä¹
¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÉ¬¤º¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Å¹ ·ë¾ëÅ¯»Ö Å¹Ä¹
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Î°ìÉ¼¤ÇËÍ¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤Î¸å¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅêÉ¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÌÚÎÝ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£¿·¤¿¤Ê¡È¾å»Ê¡É¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁíÁªµó¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Ò°÷ 20Âå
¡Ö¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Â¿·¤Ç¤¤¤¤À©ÅÙ¤À¤È»×¤¦¡×
¼Ò°÷ 20Âå
¡Ö·ÐÎò¤äÎ©¾ì¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ë°ÕÌ£Ê¿Åù¤Ç¤¤¤¤¡×
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¹õÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ä
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Î¥Ó¥Æ¥ë ¹õÀî¾Âç ¼ÒÄ¹
¡Ö°ìÈÖ·òÁ´¤Ê¤Î¤Ï¾å»Ê¤¬½ÐÀ¤¤ò·èÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢µëÎÁ¤ò¾å»Ê¤¬ººÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£µëÎÁ¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ÐÀ¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤è¤êÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤ÏÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¤¤Þ¡¢Éô²¼¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¾å»ÊÁª¤Ó¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¾å»Ê¤¬ÍýÍ³¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢Ìó8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾å»ÊÁªÂòÀ©ÅÙ¡×Æ³Æþ¤ÇÎ¥¿¦Î¨¤¬Äã²¼ ¡Ö¼Ò°÷¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¤½¤ó¤Ê¡È¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡É¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢¡È¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡É¤ò»Ï¤á¤¿´ë¶È¤¬ÂÑ¿ÌÀß·×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¹½Â¤¡×¡£
¼Ò°÷¤ÎÅÏÊÕÍüº»¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄÈÉÄ¹¤«¤éÇ¤¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤ÎÂ¿¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕÍüº»¤µ¤ó¡Ê31¡Ë
¡Ö¡Ê»Å»öÎÌ¤ò¡ËÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÁêÃÌ¤·¤Æ¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²ñ¼Ò¤ò¡Ë¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ÛÆ°¤Îµ¡²ñ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¾å»ÊÁªÂòÀ©ÅÙ¡×¡£8¿Í¤¤¤ë¾å»Ê¤ÎÄ¹½ê¤äÃ»½ê¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¾å»Ê¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëËÜ¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼Ò°÷¤â¡¢¾å»Ê¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»³ÅÄÈÉÄ¹¤Î¾ì¹ç¡Ä
¢§Ä¹½ê¡Ö¸½¾ì¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¡×¡Ö¥¨¥¯¥»¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¡×
¢§Ã»½ê¡ÖÉô²¼¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷À¤Î°·¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÖÍç¡¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ûÌîÈÉÄ¹¤Ï¡Ä
¢§Ä¹½ê¡Ö¤Þ¤¸¤á¡×¡Ö¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òºÇÍ¥Àè¡×
¢§Ã»½ê¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥°¥Á¤äÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òºÇÍ¥Àè¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÈÉÄ¹¤Î¤â¤È¤Ø¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï°ÛÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éô²¼¤ò¼º¤Ã¤¿¸µ¾å»Ê¡¦»³ÅÄÈÉÄ¹¤Ï¡Ä
»³ÅÄÈÉÄ¹
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¡Ö¾å»ÊÁªÂòÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡¢11¡ó¤¢¤Ã¤¿Î¥¿¦Î¨¤Ï0.9¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï°ÛÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç»³ÅÄÈÉÄ¹¤Î¼åÅÀ¤äÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡£ÍâÇ¯¡¢ºÆ¤Ó»³ÅÄÈÉÄ¹¤ò¡Ö¾å»Ê¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¡¢¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¹½Â¤ ÅÄÃæ¿¿°ì¼ÒÄ¹
¡Ö¾ï¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤â¾å»Ê¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀÎ¤Î´¶¤¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ²£ÊÁ¤Ê´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»þÂå¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾å»Ê¤¬ÍýÍ³¤Ç¼¤á¤¿¤¤¡×79%¡¡¾å»Ê¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ð¤«¤ê
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¡×¤¬²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë500¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬ÍýÍ³¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬79¡ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¾å»Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È40%¤Ï¡Ö·ù¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï44%¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤«¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¾å»Ê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾å»Ê¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¿·Ê¹¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å»Ê¤È¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¼¤á¤¿¡Ë°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½êÁ§¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡¢¾å»Ê¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤Ç¤¹¡£·ù¤Ê¾å»Ê¤Î²¼¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤ÏÎÉ¤¤¡£°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤¤¾å»Ê¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤´Ä¶¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤Ä¤é¤¤¾å»Ê¤À¤ÈÆ±Î½Æ±»Î¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¡¢¿·¤·¤¯ÂÐ½èÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°µ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤â¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡É¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×
¸ÅÅÄ ·É¶¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¾å»Ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
Å´Æ»´Ø·¸¡¦¿·Â´ 23ºÐ
¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿·Â´¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÌÜÀþ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¤Î¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»õ²Ê½õ¼ê3¤«·îÌÜ 29ºÐ
¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÍ¥¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¡©
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï·ë¹½°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤Î¿Í¤È¡×
¡½¡½Ìë¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍ§Ã£¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¶âÍ»¶È¡¦5Ç¯ÌÜ 27ºÐ
¡ÖÄ´À°ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤Æ¶¯¤¤Àª¤¤¤Ç¾å¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëµ»ÎÌ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¾ÉôÌç¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢³°Éô¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾å»Ê¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¥È¥Ã¥×3¡Û
1°Ì¡¡¹â°µÅª
2°Ì¡¡¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
3°Ì¡¡Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤«¤éµ¡·ù¤¬°¤¯¡¢Åö¤¿¤ê»¶¤é¤«¤¹¡×¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤ÈºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ì¤Ï¾å»Ê°ÊÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¾å»Ê¤Î¤¢¤êÊý¤ËË¾¤à¤â¤Î¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢²¿¤òµá¤á¤ë¤«¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾å»Ê¡¦Éô²¼¤Ç²£ÊÂ¤ÓÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¡×
³ô¼°²ñ¼Ò QuizKnock CEO °ËÂô Âó»Ê¤µ¤ó¡§
Àè¤Û¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÁíÁªµó¤Ï¼ÒÄ¹¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬½ÐÀ¤¤ò·è¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê½¾¶È°÷¤Î´Ö¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Øµé°÷Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤ËÁªµó¤ÇÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê½ÐÀ¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤À¤È¡¢Éô²¼¤¬¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Å»ö¡¢Éô²¼¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤»Å»ö¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²¼¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¾å»Ê¤«¤é¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è°úÀè¤äÆ±Î½¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬É¾²Á¤¹¤ë¡Ö360ÅÙÉ¾²Á¡×¤È¤¤¤¦¿Í»öÀ©ÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò¤ÎÂÎÀ©Á´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢É¾²Á¤Ë¤âÅý°ìÀ¤¬¤Ê¤¤¤È·Á³¼²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤Î¤¿¤á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤Å¤é¤¯¡¢´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀµ¤·¤¤½ç½ø¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
ÃíÌÜ¤Ï¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤ê¤¬¤Á¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤ÏÂçÂÎ¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤ÐÀè¤Û¤É¤â¾å»Ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬15Ç¯¸å¤Ë²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÄ´À°ÎÏ¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÝÄ¹¤â10Ç¯Á°¤Ï¡ÖÂÌÌÜ¤À¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤À¤±Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÂÐ³°Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤ÊÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¤Ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ä©Àï¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â²¼¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤òµÕ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£Éô²¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬²¼¤¬¤ë¤È¿Í»öÀ©ÅÙ°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ËÂô¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¡¢Â«¤Í¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò QuizKnock CEO °ËÂô Âó»Ê¤µ¤ó¡§
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾å»Ê¡¦Éô²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³¬µé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÌò³ä¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤Æ¤ëÃ´Ì³¤¬°ã¤¦Î©¾ì¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤ò³è¤«¤·¡¢Éô²¼¤â¾å»Ê¤ò³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦¡¢²£ÊÂ¤ÓÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢À®²Ì¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿¿»³ ¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥É¡×¤Ê¤É
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥í¥¹¥È7¡×
°ËÂô Âó»Ê¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼Ò QuizKnock CEO
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ