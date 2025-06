横浜銘菓「ありあけのハーバー」を製造・販売する「ありあけ」から、ポケモンスペシャルパッケージの「ポケモンハーバー ダブルマロン」「ポケモンミルクハーバー レモン」が期間限定で登場!

キャプテンピカチュウやニャオハなど、ポケモンたちのかわいいパッケージを使用した、ギフトやおみやげにぴったりのお菓子です☆

ありあけ「ポケモンハーバー ダブルマロン/ポケモンミルクハーバー レモン」

販売期間:2025年7月1日(火)〜2025年8月末まで

販売店:ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップ等

ありあけから、期間限定のポケモンスペシャルパッケージを使用したお菓子が登場。

TVアニメ「ポケットモンスター」に登場しているキャプテンピカチュウをパッケージのメインデザインに取り入れた「ポケモンハーバー ダブルマロン」が発売されます。

さらに夏をイメージした爽やかな味わいの「ポケモンミルクハーバー レモン」もラインナップ☆

ポケモンハーバー ダブルマロン

価格:単品270円(税込)/5個入1,350円(税込)

港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。

薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

パッケージは、現在放送中のTV アニメ「ポケットモンスター」に登場しているキャプテンピカチュウの特別なパッケージ!

個包装デザインには、様々な表情のキャプテンピカチュウがデザインされています。

個包装デザインは全5種。

キャプテンピカチュウの魅力をたっぷり堪能できるパッケージとなっています☆

ポケモンミルクハーバー レモン

価格:単品162円(税込)/8個入1,296円(税込)

洋菓子のレモンケーキを焼き上げたイメージのひとくちサイズの「ミルクハーバー」

練乳とはちみつを使用したしっとりとした生地に、酸味が爽やかなレモンピューレ湘南潮彩レモン使用の特製「レモン餡」を包み焼き上げています。

パッケージには、幅広い世代に親しまれている、ピカチュウやコダック、パルデア地方のニャオハ・ホゲータ・クワッス・パモ・ワッカネズミをプリント。

個包装にも、パッケージに登場しているポケモンたちがデザインされています。

個包装デザインは全6種。

かわいい個包装で、みんなでシェアするのにもぴったりのスイーツです☆

ポケモンたちのかわいいパッケージに入った、期間限定のありあけのハーバー!

「ポケモンハーバー ダブルマロン」と「ポケモンミルクハーバー レモン」は、2025年7月1日(火)から2025年8月末までの期間限定で、ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップ等にて販売されます。

ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ⒸPokémon

