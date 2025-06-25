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25日午後1時51分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の東海村です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□茨城県
東海村

■震度3
□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　茨城町
城里町　大子町　土浦市
石岡市　鉾田市

■震度2
□茨城県
高萩市　北茨城市　大洗町
下妻市　取手市　つくば市
茨城鹿嶋市　筑西市　稲敷市
かすみがうら市　桜川市　行方市
美浦村

□福島県
白河市　田村市　泉崎村
棚倉町　矢祭町　玉川村
浅川町

□栃木県
大田原市　宇都宮市　小山市
真岡市　下野市　益子町
茂木町　市貝町　芳賀町
壬生町　栃木那珂川町

□千葉県
野田市　白井市

■震度1
□茨城県
茨城古河市　結城市　龍ケ崎市
常総市　牛久市　潮来市
守谷市　坂東市　神栖市
つくばみらい市　阿見町　八千代町
五霞町　境町　利根町

□福島県
郡山市　須賀川市　二本松市
本宮市　川俣町　鏡石町
天栄村　塙町　鮫川村
石川町　平田村　古殿町
小野町　いわき市　福島広野町
川内村　浪江町　葛尾村
檜枝岐村

□栃木県
日光市　那須塩原市　塩谷町
那須町　足利市　栃木市
佐野市　鹿沼市　栃木さくら市
那須烏山市　上三川町　野木町
高根沢町

□千葉県
千葉花見川区　千葉稲毛区　千葉若葉区
千葉美浜区　市川市　船橋市
成田市　習志野市　柏市
八千代市　我孫子市　鎌ケ谷市
浦安市　四街道市　八街市
印西市　富里市　酒々井町
栄町　銚子市　東金市
旭市　匝瑳市　香取市
山武市　神崎町　多古町
芝山町　横芝光町

□群馬県
沼田市　片品村　前橋市
桐生市　伊勢崎市　太田市
館林市　渋川市　板倉町
千代田町　大泉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
本庄市　東松山市　羽生市
深谷市　久喜市　滑川町
嵐山町　ときがわ町　埼玉美里町
さいたま西区　さいたま北区　さいたま見沼区
川越市　川口市　春日部市
北本市　三郷市　蓮田市
幸手市　宮代町

□東京都
東京千代田区　東京渋谷区　東京中野区
東京足立区　東京江戸川区　調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。