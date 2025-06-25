25日午後1時51分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の東海村です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

東海村

■震度3

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

城里町 大子町 土浦市

石岡市 鉾田市

■震度2

□茨城県

高萩市 北茨城市 大洗町

下妻市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 筑西市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 行方市

美浦村



□福島県

白河市 田村市 泉崎村

棚倉町 矢祭町 玉川村

浅川町



□栃木県

大田原市 宇都宮市 小山市

真岡市 下野市 益子町

茂木町 市貝町 芳賀町

壬生町 栃木那珂川町



□千葉県

野田市 白井市

■震度1

□茨城県

茨城古河市 結城市 龍ケ崎市

常総市 牛久市 潮来市

守谷市 坂東市 神栖市

つくばみらい市 阿見町 八千代町

五霞町 境町 利根町



□福島県

郡山市 須賀川市 二本松市

本宮市 川俣町 鏡石町

天栄村 塙町 鮫川村

石川町 平田村 古殿町

小野町 いわき市 福島広野町

川内村 浪江町 葛尾村

檜枝岐村



□栃木県

日光市 那須塩原市 塩谷町

那須町 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 野木町

高根沢町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

成田市 習志野市 柏市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 富里市 酒々井町

栄町 銚子市 東金市

旭市 匝瑳市 香取市

山武市 神崎町 多古町

芝山町 横芝光町



□群馬県

沼田市 片品村 前橋市

桐生市 伊勢崎市 太田市

館林市 渋川市 板倉町

千代田町 大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 羽生市

深谷市 久喜市 滑川町

嵐山町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま見沼区

川越市 川口市 春日部市

北本市 三郷市 蓮田市

幸手市 宮代町



□東京都

東京千代田区 東京渋谷区 東京中野区

東京足立区 東京江戸川区 調布市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。