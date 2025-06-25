茨城県で最大震度4のやや強い地震 茨城県・東海村
25日午後1時51分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、茨城県の東海村です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□茨城県
東海村
■震度3
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 茨城町
城里町 大子町 土浦市
石岡市 鉾田市
■震度2
□茨城県
高萩市 北茨城市 大洗町
下妻市 取手市 つくば市
茨城鹿嶋市 筑西市 稲敷市
かすみがうら市 桜川市 行方市
美浦村
□福島県
白河市 田村市 泉崎村
棚倉町 矢祭町 玉川村
浅川町
□栃木県
大田原市 宇都宮市 小山市
真岡市 下野市 益子町
茂木町 市貝町 芳賀町
壬生町 栃木那珂川町
□千葉県
野田市 白井市
■震度1
□茨城県
茨城古河市 結城市 龍ケ崎市
常総市 牛久市 潮来市
守谷市 坂東市 神栖市
つくばみらい市 阿見町 八千代町
五霞町 境町 利根町
□福島県
郡山市 須賀川市 二本松市
本宮市 川俣町 鏡石町
天栄村 塙町 鮫川村
石川町 平田村 古殿町
小野町 いわき市 福島広野町
川内村 浪江町 葛尾村
檜枝岐村
□栃木県
日光市 那須塩原市 塩谷町
那須町 足利市 栃木市
佐野市 鹿沼市 栃木さくら市
那須烏山市 上三川町 野木町
高根沢町
□千葉県
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区
千葉美浜区 市川市 船橋市
成田市 習志野市 柏市
八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市
浦安市 四街道市 八街市
印西市 富里市 酒々井町
栄町 銚子市 東金市
旭市 匝瑳市 香取市
山武市 神崎町 多古町
芝山町 横芝光町
□群馬県
沼田市 片品村 前橋市
桐生市 伊勢崎市 太田市
館林市 渋川市 板倉町
千代田町 大泉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
本庄市 東松山市 羽生市
深谷市 久喜市 滑川町
嵐山町 ときがわ町 埼玉美里町
さいたま西区 さいたま北区 さいたま見沼区
川越市 川口市 春日部市
北本市 三郷市 蓮田市
幸手市 宮代町
□東京都
東京千代田区 東京渋谷区 東京中野区
東京足立区 東京江戸川区 調布市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。