¥¦¡¼¥Þ¥óÃæÀî¡¡ÁêÊý¤ÎÅÏÊÆ¤Ç¡Ö·î¼ý100Ëü¤¬3Ëü¤Ë¡×»Ï¤á¤¿Éû¶È¤ËÀéÄ»Âç¸ç¤¢Á³¡Ö¤¤¤Ä¤«Êá¤Þ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡×¤ÎÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê44¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶á¶·Êó¹ð¤ËÈÖÁÈMC¤Î¡ÖÀéÄ»¡×¤¬¤¢¤¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÀî¤ÏÁêÊý¡¦Â¼ËÜÂçÊå¤ÎÃÏ¸µ¡¦Ê¡°æ¤ÇÁêÀÊÁê¼ê¤òµá¤á¤Æ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖTHE MANZAI 2013¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£°ìÌö¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢Â¼ËÜ¤ÏÃ±¿È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£¸½ºß1¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¤Ï¡ÖÁêÊý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤ÇµëÎÁ¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö·î¼ý100Ëü¤¬3Ëü¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£97¥Ñ¡¼Â¼ËÜ¤ÎÎÏ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤âº£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â©»Ò¤¬Â¼ËÜ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë"¥Ñ¥Ñ¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÂ¼ËÜ¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶á¶·Êó¹ð¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀéÄ»¡×¤Î2¿Í¤â¤·¤ó¤ß¤ê¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤ÎÉû¶È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£ÃæÀî¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Æ¯¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ë¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÂç¸ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«Êá¤Þ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¤È"ÌäÂê»ë"¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¤¬¤Ê¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£