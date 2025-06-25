¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¤¬½é¤Î¸òÎ®ÀïMVP¡¡ÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Î2´§¡¡Âç´ØÍ§µ×¤âÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ
¡¡¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡×¤ÎÉ½¾´Áª¼ê¤¬25ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ËÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë½éÁª½Ð¡£
¡¡ÌøÄ®¤ÏÁ´18»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨3³ä9Ê¬7ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨4³ä7Ê¬4ÎÒ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£18»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢16»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¡¢12»î¹ç¤ÇÊ£¿ô½ÐÎÝ¤È¹â¤¤½ÐÎÝÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÉÔÆ°¤Î3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸òÎ®Àï9ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÎ¨1°Ì¤Ë¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡¡£¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÊÂ¤ó¤ÇËÉ¸æÎ¨1°Ì¤È¤Ê¤ë0¡¦78¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¸òÎ®ÀïÄÌ»»¤Ç¤âÌµ½ý¤Î6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÇMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¾¾ÅÄÀë¹À°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê9¿ÍÌÜ¡£MVP¤Ë¤Ï¾Þ¶â200Ëü±ß¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤ÏÆ±100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£