【Palworld / パルワールド：テラリアの鼓動】 6月25日 配信開始

　ポケットペアは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam用モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト「Palworld / パルワールド」の大型アップデートを本日6月25日より開始した。

　「Palworld / パルワールド：テラリアの鼓動」はアドベンチャーゲーム「Terraria / テラリア」とのコラボを中心とした大型アップデート。新種パルや新たな島をはじめとする、さまざまな新コンテンツが追加される。コラボダンジョン「テラリアダンジョン」やレイドボス｢ムーンロード｣なども登場する。

　また今回のアップデートを記念して、各プラットフォームにて「Palworld / パルワールド」を25%オフの特別価格で販売している。

【【パルワールド × テラリア】大型アップアップデート『テラリアの鼓動』ゲームプレイトレーラー | Palnews | Pocketpair】

「Palworld / パルワールド」25%オフ記念セール開催中

※セール期間は各プラットフォームによって異なります。

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