「Palworld / パルワールド：テラリアの鼓動」大型アップデートの無料配信が6月25日より開始アップデート記念で各プラットフォームにて25%オフセールも実施
【Palworld / パルワールド：テラリアの鼓動】 6月25日 配信開始
□「Steam」の「Palworld / パルワールド」ページ
ポケットペアは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam用モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト「Palworld / パルワールド」の大型アップデートを本日6月25日より開始した。
「Palworld / パルワールド：テラリアの鼓動」はアドベンチャーゲーム「Terraria / テラリア」とのコラボを中心とした大型アップデート。新種パルや新たな島をはじめとする、さまざまな新コンテンツが追加される。コラボダンジョン「テラリアダンジョン」やレイドボス｢ムーンロード｣なども登場する。
また今回のアップデートを記念して、各プラットフォームにて「Palworld / パルワールド」を25%オフの特別価格で販売している。【【パルワールド × テラリア】大型アップアップデート『テラリアの鼓動』ゲームプレイトレーラー | Palnews | Pocketpair】
「Palworld / パルワールド」25%オフ記念セール開催中
※セール期間は各プラットフォームによって異なります。
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