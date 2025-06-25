¥Õ¥£¥Õ¥£¡ÖÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤À¤È»×¤¦¤è¡×µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»áÍÊ¸î¡Ö¤¤¤º¤ì¡Ä¡×È¯¸À¤Ë¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦
¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬25Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåÉÜµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¥Á¥¯¥ê¤ÈÅ£¤ò¤µ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼»á¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£22Æü¤ÎÅÔµÄÁª¤ÇÎ©¸õÊä¼Ô42¿ÍÁ´°÷¤¬ÍîÁª¤·¤¿ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÀÐ´Ý¿ÆóÂåÉ½¡Ê42¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÀÐ´Ý»á¤òÙèÙé¤·¤¿¤ê¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡¢µÈÂ¼»á¤Î¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¡Ø¤¤¤º¤ìÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤³¤ì¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê°ì¸À¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¼óÄ¹¤Î¸ø¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡Ö¤¤¤º¤ìÄË¤¤ÌÜ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Íµã¡×¡Ö¤Þ¤¢¸ø¿Í¤ÎÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖÃ¯¤¬Ã¯¤òÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤¹¤ó¤À¡©¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸¢ÎÏÆÀ¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¡×¡ÖÄË¤¤ÌÜ¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤ä¤í¡Ä¡©¤Ê¤ó¤Î¶¼Ç÷¤Ê¤ó¤ä¤í¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£