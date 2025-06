BABYMONSTER¡ÖHOT SAUCE¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«¡ª¥ªー¥ë¥É¥¹¥¯ー¥ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥ì¥È¥í´¶¤¿¤Ã¤×¤ê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「HOT SAUCE」はBABYMONSTERならではの清涼感が込められたサマーソング!

BABYMONSTERが、新曲「HOT SAUCE」のコンセプトを推察させるビジュアルポスターを公開した。

YGエンターテインメントは6月25日、公式ブログに「B.A.B.Y.M.O.N about to blow your mind」と題したビジュアルポスターを掲載。ビビッドな原色の背景の上に、メンバーたちの個性溢れるオーラと独歩的なビジュアルが強烈なインパクトを残す。BABYMONSTERは躍動感に満ちた表情と自信のあるジェスチャーで、溌剌としたエネルギーを発散。そこに80年代のヒップホップファッションを現代的に表現したスタイリングが調和している。

グラフィック全般には、オールドスクールのヒップホップからインスピレーションを受けたレトロなムードが溶け込み、今回の新曲の雰囲気を窺わせる。

7月1日18時にリリースされるBABYMONSTERのシングル「HOT SAUCE」は、1980年代中後半スタイルのヒップホップ曲。彼女たちならではの清涼感が込められた“サマーソング”が予告されており、新しいビジュアルとサウンドで夏の蒸し暑さを吹き飛ばす。

なお、BABYMONSTERは、計20都市・32公演にわたる初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR 』を開催中。「HOT SAUCE」のリリースを皮切りに、9月に2025年2作目となるシングルを配信、10月にはミニアルバムを発売する予定だ。

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/