BABYMONSTER¡ÖHOT SAUCE¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«¡ª¥ªー¥ë¥É¥¹¥¯ー¥ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥ì¥È¥í´¶¤¿¤Ã¤×¤ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¿·¶Ê¡ÖHOT SAUCE¡×¤ÏBABYMONSTER¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥Þー¥½¥ó¥°¡ª
BABYMONSTER¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖHOT SAUCE¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¿ä»¡¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
YG¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï6·î25Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¡ÖB.A.B.Y.M.O.N about to blow your mind¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ò·ÇºÜ¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¸¶¿§¤ÎÇØ·Ê¤Î¾å¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥ªー¥é¤ÈÆÈÊâÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¡£BABYMONSTER¤ÏÌöÆ°´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤È¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢È®Ñï¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯»¶¡£¤½¤³¤Ë80Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸½ÂåÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Á´ÈÌ¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥É¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥àー¥É¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢º£²ó¤Î¿·¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±®¤ï¤»¤ë¡£
7·î1Æü18»þ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëBABYMONSTER¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHOT SAUCE¡×¤Ï¡¢1980Ç¯ÂåÃæ¸åÈ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¶Ê¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È¥µ¥Þー¥½¥ó¥°¡É¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²Æ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢BABYMONSTER¤Ï¡¢·×20ÅÔ»Ô¡¦32¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¡ÖHOT SAUCE¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9·î¤Ë2025Ç¯2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤òÇÛ¿®¡¢10·î¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖHOT SAUCE¡×
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/