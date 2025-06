セガフェイブから、お気に入りの表情と仕草で楽しめる新感覚アクスタ「アクドール 名探偵コナン」が登場!

まばたきやポーズができる『名探偵コナン』の「アクドール」は、「江戸川コナン」「毛利蘭」「安室透」「怪盗キッド」の4種類がラインナップされます☆

セガ フェイブ「アクドール 名探偵コナン」

価格:各2,200円(税込)

発売予定日:2025年6月26日(木)

商品サイズ:幅100×高130×奥15mm

付属品:スティック×1本/スタンドスティック×1本/スタンド台座×1枚

対象年齢:15才以上

種類:全4種(江戸川コナン、毛利蘭、安室透、怪盗キッド)

取扱店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップほか

セガ フェイブの”お気に入り”のキャラクターがもっと”お気に入り”となって、元気とワクワクで満たされる毎日を応援する新ブランド「フェイバリットイ」から「アクドール 名探偵コナン」が登場!

ポーズや表情が変わる、まるで”生きているアクスタ”「アクドール」

「名探偵コナン」から「江戸川コナン」「毛利蘭」「安室透」「怪盗キッド」の4種が新登場します。

付属のスティックをキャラクターにセットして、両手を上下に動かせます。

また、キャラクターの背面のレバーを上下させるとまぶたの開閉ができ、瞬きさせるなど、お気に入りの表情に調整することができます。

さらに、上下左右どこから見てもキャラクターと目が合う “追眼機能”もポイントです。

加えて、「アクドール」シリーズは自由な遊び方ができるのも魅力の一つ。

付属のスタンド台座を使えば、好きな場所に飾って楽しむことができます。

また、一緒にお出かけするのもおすすめです!

江戸川コナン

『名探偵コナン』の主人公「江戸川コナン」

かわいらしくまばたきをしたり、腕を動かしたりしてくれます☆

毛利蘭

デフォルメされたキュートな「毛利蘭」のアクドール。

お部屋に飾るだけでなく、動かして遊べるのが嬉しいグッズです。

安室透

「毛利小五郎」に弟子入りしたフリーの探偵「安室透」もラインナップ。

まばたきで表情も豊かです!

怪盗キッド

かっこいい衣装の「怪盗キッド」もデフォルメして登場!

新感覚のアクリルスタンド「アクドール」と一緒におでかけするのもおすすめです。

まばたきや両手が上下に動く、楽しいアクリルスタンド!

セガフェイブ「アクドール 名探偵コナン」は、2025年6月26日(木)より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどに登場します。

