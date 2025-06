清水翔太が、11枚目フルアルバム『Pulsatilla cernua』を引っ提げて、6月24日から全国ツアー<ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR ‘Pulsatilla cernua’>をスタートさせた。 本作は、2024年に大阪に拠点を移して初めてリリースし、今SNS・ストリーミング上で再生数が急上昇中の「PUZZLE」や、ショーン・マーティン「The Yellow Jacket」をサンプリングした「Syrup」など、シンガーソングライターとしても、トラックメイカーとしてのその才能を発揮した全10曲が収録されている。 そして、本アルバム『Pulsatilla cernua』に収録された「PUZZLE」の新しい企画として、ソロパートメンバーを総入れ替えする「PUZZLE」の新しい形を模索したオーディションチャレンジ企画「#清水翔太PUZZLE武道館チャレンジ」を開催することが決定した。6月24日のライブ本編内で、清水翔太からのMCで発表があったとおり、プロ・アマ問わず、年齢国籍性別等一切関係なく、誰でもが応募可能となっている。1次審査はSNSにアップした動画での審査、そして2次審査は大阪での清水翔太本人による審査を経てメンバーを選抜。選ばれたメンバーは、<ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’>8月30日の日本武道館公演2日目にて本人と一緒に歌唱することができる。 ぜひ気軽に動画を投稿してオーディションに応募してみてほしい。詳細はインフォメーションをご確認いただきたい。今後清水翔太本人からの動画や、特設サイト等も公開される予定だ。 また、6月から始まる全国ツアー<SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025>のツアーファイナル追加公演として、2019年以来となる大阪城ホールでの公演が決定した。 ■アルバム『Pulsatilla cernua』発売中:https://shotashimizu.lnk.to/Pulsatillacernua ・完全生産限定ファンクラブ限定盤 CD+フォトブック / SRC8-40〜41 / \9,500(税込)・完全生産限定盤 CD+Blu-ray / SRCL-13330〜13301 / \6,000(税込)・通常盤 CD Only / SRCL-13332 / \3,500(税込)※完全生産限定ファンクラブ限定盤は清水翔太オフィシャルファンクラブ「S.S FAMILY」会員または「清水翔太MOBILE」入会の方のみが購入可能となります。下記ログインをして購入ページへのアクセスとなります。S.S FAMILY:https://s-s-family.com/info/?id=965&sub_category_id=1清水翔太MOBILE:https://k.shimizushota.com/s/n9/news/detail/2017081476 ◆トラックリスト M1. Bad Karma M2. DON’T FORGET MY NAME M3. Syrup […]

