¥í¥Ã¥Æ¡¢°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¤¬7·î5Æü¤Ë¡Öµû¤ÎËÌÃ¤ Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡×¤Î1ÆüÅ¹Ä¹
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï25Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒËÌÃ¤¿å»º¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºOB¡Ê2014Ç¯¡Á2024Ç¯ºßÀÒ¡Ë¤Ç¸½ºß¤ÏµåÃÄ¤Ç±Ä¶ÈÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ë°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢7·î5Æü(ÅÚ)¤Ë¡Öµû¤ÎËÌÃ¤ Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡×¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖËÌÃ¤ ¼·Í¼¥Õ¥§¥¢¡×¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅöÆü¤Ï¡Ö°æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëËÌÃ¤¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª»É¿ÈËþÊ¢¤¦¤Ê¤®¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö³¤Á¯¹ë²Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï°æ¾åÀ²ºÈ»á¤È°®¼ê¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¡£
¢§ BtoB ËÜÉô Ë¡¿Í±Ä¶ÈÉô °æ¾åÀ²ºÈ»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹¥¤¤Ê¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ï¥Ï¥Þ¥Á¡¢°æ¾åÀ²ºÈ¤Ç¤¹¡ªº£²ó¡¢µû¤ÎËÌÃ¤ Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¤µ¤ó¤Ç1ÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÈþÌ£¤·¤¤³¤Á¯¤È¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤´¤Ã¤Á¤ã¤·¡ª¡×
¢§ °æ¾åÀ²ºÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Öµû¤ÎËÌÃ¤¡×1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¾ì½ê¡§µû¤ÎËÌÃ¤¡¡Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»ÔËö¹Ä®3-16 Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬¡Ë
Æü»þ¡§7·î5Æü(ÅÚ)¡¡¡11:30¡Á12:15¡¢¢13:00¡Á13:45¡¢£15:00¡Á15:45¡£Êç½¸¿Í¿ô¡§³Æ²ó50ÁÈ¡ÊÆÃÅµ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÈÆ±È¼¼Ô1Ì¾¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¤ª»É¿ÈËþÊ¢¤¦¤Ê¤®¥»¥Ã¥È¡¢³¤Á¯¹ë²Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡§¤ª»É¿ÈËþÊ¢¤¦¤Ê¤®¥»¥Ã¥È¡ï10,000¡ÊÀÇÊÌ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤ÎÊý:°æ¾å»á¤È°®¼ê¡£³¤Á¯¹ë²Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡ï30,000¡ÊÀÇÊÌ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý:°æ¾å»á¤È°®¼ê&¼Ì¿¿»£±Æ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÌÃ¤¿å»º¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ