Borisが、歴史的名盤『PINK』の20周年記念ワールドツアーを開催することを発表した。今年リリース20周年を迎える『PINK』は、Borisのワールドワイドでのブレイクスルーを促した代表作と言えるアルバム。当時の3ピースの体制にて行われるUS&カナダツアーを皮切りに、国内外で様々な企画が進行中。今ツアーでは『PINK』の楽曲を軸に、その鮮烈な色彩でHeavy Rockのマップを塗り替えて行った当時のセットが再び披露される。各地で錚々たるゲストを迎え、単なるアニバーサリーに留まらないHeavy Rockの未来と多面性を存分に堪能できるツアーとなりそうだ。

<ライブ情報>Boris Pink 20th Anniversary U.S. & Canada Tour 2025”Do You Remember Pink Days?”Oct 23 - Solana Beach, CA - Belly UpOct 24 - Phoenix, AZ - Crescent BallroomOct 25 - Tucson, AZ - La RosaOct 27 - San Antonio, TX - Paper TigerOct 28 - Austin, TX - MohawkOct 30 - Atlanta, GA - MasqueradeOct 31 - Saxapahaw, NC - Haw River BallroomNov 1 - Silver Spring, MD - The Fillmore Silver SpringNov 2 - Philadelphia, PA - Union TransferNov 4 - Brooklyn, NY - Brooklyn StreetNov 5 - Boston, MA - Paradise Rock ClubNov 6 - Montreal, QC - Le NationalNov 7 - Toronto, ON - Phoenix Concert TheatreNov 8 - Detroit, MI - St. Andrew's HallNov 9 - Chicago, IL - MetroNov 11 - Minneapolis, MN - Fine LineNov 13 - Englewood, CO - Gothic TheatreNov 14 - Salt Lake City, UT - Urban LoungeNov 16 - Portland, OR - Revolution HallNov 17 - Seattle, WA - The CrocodileNov 20 - San Francisco, CA - Great American Music HallNov 21 - San Jose, CA - The RitzNov 22 - Los Angeles, CA - BelascoOct 23 - 25 w/SuppressionOct 27 - Nov 4 w/AgricultureNov 4 - 7 w/UniformNov 8 - 11 w/BongzillaNov 13 - 17 w/CloakroomNov 22 w/Lack of InterestOfficial site: https://borisheavyrocks.com/