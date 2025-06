米国のシンガーソングライター、キャロライン・ポラチェックが、小島秀夫監督によるジャンルを越えた2019年のビデオゲームの続編『Death Stranding 2: On The Beach』から表題曲「On The Beach」をリリースした。同曲は、彼女にとって初のゲーム・サウンドトラック参加であり、ポップ界で最も実験的な歌声の持ち主と、ゲーム界で最も大胆な作家とのユニークなコラボレーションが実現した。映画、音楽、ゲーム、哲学的なストーリーテリングの境界線を曖昧にし、魅惑的なビデオゲーム体験を生み出す小島監督は、ポラチェックの音楽と出会い、パリで本人と対面。小島監督自らの誘いで彼女の『Death Stranding 2: On The Beach』のサウンドトラック参加が実現、稀に見る創造性豊かなアーティストとクリエイターのパートナーシップへと発展した。

ポラチェックと、彼女の長年のコラボレーターのダニー・L・ハール(デュア・リパ、チャーリーXCX)が共作・共同プロデュースを手掛けた「On The Beach」は、ポラチェックにとって久方ぶりとなる復帰曲。歪んだメタリックなシンセと打ち付ける勇ましいドラム、その上に幾層にも重なるボーカルが広がり、高揚感溢れる至福の頂点に達しては、すぐさま消え去ってしまう。ゲームの物語の感動をいっそう深め、小島作品の世界において音楽が、如何に深み、内省、繋がりを形成するかを没入感をもって表現する。彼女はまた、この見事なストリングスのアレンジを「On The Beach (Timefall Mix)」と題されたB面曲としてもリリース。さらにポラチェックは、キネマティックな楽曲の芸術性にいっそう深みを与える独創的なビデオを公開。ディストピア的な『Death Stranding 2: On The Beach』のゲーム映像とモノクロパレットにプリズムグリフが組み込まれ、英語、日本語、中国語(繁体字・簡体字)、ポルトガル語、フランス語の対訳が添えられている。ポラチェックはこう語る。「実はこの曲”On The Beach”は、ダニー・L・ハールと作った最初の曲のひとつでした。でも、あまりにも異質すぎて、インダストリアルというか不気味なので『Pang』(2019年の彼女のファーストソロアルバム)にはしっくり来ませんでした。なので良いタイミングが来るまで寝かせてあったんです。小島監督から『DS2』の話をいただいた時に、この曲のあらましを説明すると、ピッタリだと彼も同意してくれました。曲作りがスタートして8年後、再び蓋が開けられ、拡張され、この曲は相応しい舞台のために完成しました」。<リリース情報>キャロライン・ポラチェック「On The Beach (from DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH)」配信中Label: Perpetual NoviceWebsite https://linktr.ee/carolinepolachek