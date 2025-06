NRIネットコムは、2025年6月にアマゾン ウェブ サービスによる「AWS マネージドサービスプロバイダー※1」のパートナーに認定されました。

NRIネットコム

AWS マネージドサービスプロバイダー(MSP)プログラムは、クラウドインフラの設計、構築、移行、運用、最適化において高度な専門性と実績を持つパートナー企業をAWSが認定する制度です。

今回の認定取得により、NRIネットコムのAWS環境における包括的なマネージドサービスの提供能力が、AWSの厳格な基準を満たしていることが証明されました。

NRIネットコムはこれまで、クラウド導入支援から運用・監視、セキュリティ対策、コスト最適化に至るまで、幅広いサービスを提供してきました。

今回のMSP認定を機に、より一層お客様のビジネス成長を支援するパートナーとして、信頼性の高いクラウド運用体制を強化していきます。

AWSパートナー認定とは、NRIネットコムをはじめとするAWSのパートナー企業のAWSのサービス全般への知識や取り組み実績を、AWSが認定するプログラムです。

