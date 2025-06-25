Âç¿À¤¤¤º¤ß¡ÖÄ¹ÃË¡¦æÆÂç¤ÎÍúÀµ¼Ò¤ÎÂ´¶È¼°¡£°§»¢¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃ»¤µ¡ª´ØÀ¾ÊÛ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ò³Ø¹»¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ó¤È´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯03·î14Æü¡Ë*****Âç¿À¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Îµå»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶ì¤·¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¬Âçºå¤Î¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¼õ¸³¡¢Á÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£µå»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ëÂç¿À¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥¹½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¡¢¿²¤½¤Ù¤ëæÆÂç
* * * * * * *
Á°²ó¡ÖÂç¿À¤¤¤º¤ß¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î½Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â©»Ò¤¬¤¯¤ì¤¿¼ê»æ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëË´¤Éã¤Î¼ê»æ¤ò¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤¹Í¦µ¤¤Ïº£¤Ï¤Ê¤¤¡×¡×¤Ï¤³¤Á¤é
ºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à
¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤º¤ß¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤Ä¹ÃË¡¦æÆÂç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¡£
ÍúÀµ¼Ò¤ÎÂ´¶È¼°¤ò½ª¤¨¤ÆºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡£
Â©»Ò¤¬¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¡£
¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÊì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¤¤¤º¤ß¡×¤Æ¡£
¥¯¥é¥¹¤Î»ÒÃ£¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÉáÃÊ¤«¤éÊ¹¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡¼¤È¤Ò¤È¾Ð¤¤¡£
º£Æü¤Þ¤Ç3Ç¯´Ö¡¢±ó¤¯¤Î»³¤Ë½»¤à¡Öµ´¡×¤ÎÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤ò¤µ¤ó¤¶¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤¤¤º¤ß¤¬¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡£
°ìÈÖº¸¤ÏÃæÆü¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿Ê¡ÅÄ ¹¬Ç·²ð·¯¡£ËÜÅö¤ËÌîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ÆÂ´¶È¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ æÆÂç¤ÎÎÙ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿¹ß··¯¤Ç¤¹
¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡¢Ã»¤«¤¹¤®¡£
¤Ê¤ó¤«¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤è¡¢
¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Îºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÚ½ÁÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢
¡ÖÌëÎý½¬¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þÀöÂõÊª¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¾ö¤ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ò¤ªÉ÷Ï¤¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¶¦¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢
¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤â¤Ò¤â¤¸¤¤»þ¤â¡¢¼Â²È¤«¤éÄÌÈÎ¤Î¾¾Á°ÄÒ¤±¤ä·Ü¾Æ¤¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥É¥«¥ó¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡£
ÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¤¢¤È¤Î¸ÀÍÕ¤â¤³¤ÎÊì¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ ¡Ö¤¤¤º¤ß¡×¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¿¿²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö¡ÊÃ´Ç¤¤Î¡ËÀèÀ¸¡¢¤¤¤Ä¤âÉã¿ÆÂå¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë3Ç¯´Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3Ç¯´ÖæÆÂç¤Ï1¿Í¤ÇÂçºå¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÏµåÃÄ¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉæÆÂç¤ÎÌîµå¤ä¹â¹»À¸³è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¼¸¤Ã¤¿¤êË«¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢æÆÂç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
Êì¤«¤é¤â²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯´ÖÂ©»Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤äÀèÀ¸Êý
Â´¶È¼°¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡¢3Ç¯´ÖÂ©»Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤äÀèÀ¸Êý¡£
Ì¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê1¿Í¤º¤Ä¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡¢
¡ÖæÆÂç¤Ï¤³¤Î³Ø¹»¤Ç³Î¤«¤Ë3Ç¯²á¤´¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤·¤¿¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯´Ö¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤½é¤á¤Æ»ä¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¤½¤·¤Æ½é¤ÃÃ¼¤«¤éÁ´Á³Ìµ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢3Ç¯´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢æÆÂç¤ÏÍúÀµ¼Ò¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤¬Âçºå½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤âÂçºå¤Î²È¤Ë²Ç¤¤¤Ç25Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¡£
¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«Â©»Ò¤Î¿Ê³Ø¤ÇÂçºå¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÉÑÈË¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ï¤¿¤·¤Ï¶å½£¡¦Ê¡²¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤¹¤°²£ÉÍ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¡²¬¡¦Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤Î3¥õ½ê¤Ç¤·¤«Êë¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤µ¤«´ØÀ¾¿Í¤Î²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï
ÀÎ¤«¤é´ØÀ¾¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢´ØÀ¾¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤«¤é´ØÀ¾¤Î¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¤À¤·¡¢»ä¤Î¼ª¤Ë¤¹¤°ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÊ¡²¬¤Ç¤âÅÚÍËÆü¤ÎÃë²á¤®¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¡×¡£Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢ÅÚÍËÆü¡£²£ÉÍ¤ËÍè¤¿¤éËè½µÅÚÍËÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢·Ú¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÍÞÍÈ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Âçºå¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤«´ØÀ¾¿Í¤Î²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡£
²Ç¤ËÍè¤Æ°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ö¤ó¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ë½Ð¤ë¤È¤¸È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿
¡Ö¤¤¤º¤ß¤µ¡¼¤ó¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥¥ó¡ÙÇã¤¦¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¡¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ì¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡£
´ØÀ¾ÊÛ¤Ï´è¸Ç¤Ç¤¢¤ë
¥½¡¼¥¹¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°°ìÈÌ¤òÊ¿¤¿¤¯¡Ö¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¤ê¾ì¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤â¡Ö¤¿¤ì¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
Åìµþ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥µ¥ó¥Á¥å¡×¤Ï¡Ö¥Á¥·¥ã¡×¡¢·ÜÆù¤Ï¡Ö¤«¤·¤ï¡×¡¢¥Ò¥ìÆù¤Ï¡Ö¥Ø¥ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ø¥ì¡¢¤Æ¡£
¸È¤Ï¤º¤Ã¤ÈëÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¥Ø¥ìÆù¡¢¤¢¤ó¤Ç¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤è¤êÉ×¤¬¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤³¤½¤³»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥±¥é¥±¥é¤È¾Ð¤¦¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢
¡Ö¤¢¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤¬¤¤¤ë¤è¡ª¡×¡Ê¥«¤Î²»¤¬°ìÈÖ¹â¤¯¤Æ¤½¤³¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤ÈÒì¤¤¤¿¤È¤¡£
¤±¡¼¤Ã¡¢¤±¤Ã¤±¤Ã¤±¡£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤é¡©
¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¡×¤Æ¤Ê¤ó¤ä¡£¡Ê»ä¤ÎÈ¯²»¤òÉü¾§¡Ë
¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¡×¡Ê¥¤Î²»¤¬¹â¤¯¤Æ¤½¤³¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ë¤ä¤í¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¤½¤¦¤ä¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê¡Ò¤Ë¡Ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ë¤Á¤ã¤¦¤ï¡¢
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ê¡Ò¤®¡Ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ë¤ä¡£
É¸½à¸ì¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¡Ê¡Ò¥¡Ó¤ò¶¯Ä´¡×¤À¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¼Åµ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ä¤¢¤Î¤Í¤§¡£
´ØÀ¾ÊÛ¤Ï´è¸Ç¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥ï¡¼¥ë¥É¡×
Åìµþ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç²¿½½Ç¯·Ð¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¥³¥Ã¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ò1¥ß¥ê¤âÊø¤µ¤ºÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£Ìîµå¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤«¤Ê¤ê¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ´ØÀ¾¿ÍÆ±»Î¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤È°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÅìµþ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é´ØÀ¾ÊÛ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¤½¤³¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò³È¤²»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£
¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï¼«¤é¤ò¡ÖÉ¸½à¸ì¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡ÖÀè¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ×¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ë¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¬¥ë¥¬¥ë´¬¤Àå¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤À¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¸À¤¦¤È¤ó¤Î¤«¡¢¤³¤ë¤ë¤¡¤¢¡ª¡ª¡×
»ä¤¬É×¤ÈÀäÂÐ¤Ë¸ý¥²¥ó¥«¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï·ëº§¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢¼¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤ªµëÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÃý¤ê¡×¤ò½¤¹Ô¤·¤¿¿È¡£
À¨¤ó¤ÀÀª¤¤¤ÇÊü¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈºÇ½é¤«¤é±þÀï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ø1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Â©»Ò¡¦æÆÂç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂçºå¤Î³Ø¹»¤äÃÏ°è¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢Ãý¤êÊý¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é°ãÏÂ´¶ËþºÜ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤òÃý¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³ä¤È¤¹¤°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤½¼Ô¡×¤Ê´¶¤¸¤ÇÂçºå¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹
»ä¤âÍúÀµ¼Ò¤ÎÆþ³Ø¼°¤Î¤È¤¡¢¼°¤ÎºÇÃæ¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â´ØÀ¾ÊÛ¤Î¿Í¤¬¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÊÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö³°¹ñ¡×¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤¸¤ó¤ï¤ê¡Ö¤¢¤¢¡ÄÂ©»Ò¤ò²È¤«¤é±ó¤¯¤Ë½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éËèÆü´ØÀ¾¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢³Ø¹»¤ä¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤É¡¢æÆÂç¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¡ÖÉ×¤Î¥±¥ó¥«¥â¡¼¥É¡×¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âçºå¤ÎÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È¤¤¤¦¡¢¾¯¤·¤Î°Â¿´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤ÏæÆÂç¡¢´ØÀ¾ÊÛ¥Ú¥é¥Ú¥é¤À¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥·¥ó¥¯²¼¤ÎÂçÎÌ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«¿æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡Ö²¶¤ÏÅ·ºÍ¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹
¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤í¤½¤í¡Ö¤ª¤«¤ó¡×¤Ï¤ä¤á¤Æ¡£¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡¢¤À¤«¤é¤µ¤¡¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤¹Åìµþ¤Î¿Í´Ö¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤ä¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤â¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡£
µÁÍý¤ÎÊì¤ÎÀ¸¿è¤Î¿À¸Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÍÞÍÈ¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¡£¡Ä¤¿¤À¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤ÏÉ¬Í×¡£ÇîÂ¿ÊÛ¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¡£
¤¤¤Ä²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤è¤½¼Ô¡×¤Ê´¶¤¸¤ÇÂçºå¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤â¡¢¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
3Ç¯´Ö¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Í£°ìÂ©»Ò¤â¤ï¤¿¤·¤â°Â¿´¤·¤Æ´²¤²¤ëÉô²°¤òÂçºå¤Ë»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â¼Â²È¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç
Âçºå¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
Âçºå¤òµî¤ëÆü
Â´¶È¼°¤ò½ª¤¨¤ÆÂçºå¤òµî¤ëÆü¤Î¡¢Éô²°¤ÎÁë¤«¤éË¾¤àÎä¤¿¤¤ÆÞ¤ê¶õ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¼ä¤·¤¤¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¿´¤ÎÃæ¤Çº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢ÉÔ³Ð¤Ë¤â¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦æÆÂç¤òÂçºå¤Ë»Ä¤·¡¢¼¡ÃË¡¦±Í²ð¤ÎÂÔ¤ÄÅìµþ¤Ø¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢¤·¤ß¤¸¤ß1¿Í¤Çµã¤³¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡Ä¡£
¿·²£ÉÍÅþÃå30ÉÃÁ°¤Þ¤ÇÇú¿ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ²ÙÊª¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¿·´´Àþ¤òÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£Á´Á³µã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡£
¡Ä¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅö¤ÎËÜ¿Í¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½èÊ¬¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÙÊª¤Î»³¤ò¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤·¡¢»ä¤¬¤³¤Î¸å¤Þ¤¿Âçºå¤Ë²ó¼ý¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¤âÊì¤Ï¾¯¡¹ÅÜ¤ê¤ÇÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤¬¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÂçºå¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
æÆÂç¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£