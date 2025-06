キャロライン・ポラチェックが、新曲「On The Beach」をリリース。あわせてMVが公開された。

本楽曲は、小島秀夫監督による2019年のビデオゲームの続編『Death Stranding 2: On The Beach』の表題曲として制作。彼女にとって初のゲームサウンドトラック参加となる。小島監督はポラチェックの音楽と出会い、パリで本人と対面。小島監督自らの誘いで彼女の『Death Stranding 2: On The Beach』のサウンドトラック参加が実現した。

本楽曲はポラチェックと、彼女の長年のコラボレーターであるダニー・L・ハールが共作/共同プロデュースを手掛けており、ポラチェックにとって久方ぶりとなる復帰曲。歪んだメタリックなシンセと打ち付ける勇ましいドラムの上に、幾層にも重なるボーカルが広がる楽曲は、ゲームの物語の感動を深め、小島作品の世界において音楽がいかに深み、内省、繋がりを形成するかを没入感をもって表現している。また、同楽曲のストリングスアレンジが「On The Beach (‘Timefall Mix)」と題されたB面曲としてもリリースされている。

MVは、キネマティックな楽曲の芸術性にいっそう深みを与える独創的な映像に。ディストピア的な『Death Stranding 2: On The Beach』のゲーム映像とモノクロパレットにプリズムグリフが組み込まれ、英語、日本語、中国語(繁体字/簡体字)、ポルトガル語、フランス語の対訳が添えられている。

・キャロライン・ポラチェック コメント

実はこの曲“On The Beach”は、ダニー・L・ハールと作った最初の曲のひとつでした。でも、あまりにも異質すぎて、インダストリアルというか不気味なので『Pang』(2019年の彼女のファーストソロアルバム)にはしっくり来ませんでした。なので良いタイミングが来るまで寝かせてあったんです。小島監督から『DS2』の話をいただいた時に、この曲のあらましを説明すると、ピッタリだと彼も同意してくれました。曲作りがスタートして8年後、再び蓋が開けられ、拡張され、この曲は相応しい舞台のために完成しました。

