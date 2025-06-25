¹âÎð½Ð»º¤«¤é2Ç¯¡Ä42ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¥ê¥¢¥ë¤Ê°é»ù¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡Ö¼«²æ¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¦¤Á¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö#¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê°é»ù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸«»ö¤Ê¥¤¥ä¥¤¥ä´ü #¼ê·Ò¤¤¤Ç¤Æ¤â #¤¹¤ó¤´¤¤ÎÏ¤Ç¼ê¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ #¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö#¤¢¤ë¤¢¤ë #¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ #ÃË¤Î»Ò¥Þ¥Þ #¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Þ #°¦¤ª¤·¤¤²æ¤¬»Ò¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ç²£¤¿¤ï¤ëÂ©»Ò¤ò²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¥¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¡Ä¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ¥¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¡ÄÂÌ¡¹¤Ã»Ò¡ÄÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç´îÍø¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿ÁÇºà¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î1ºÐ9¥±·î¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤À¤±¤ÉÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡Ä¥¤¥ä¥¤¥ä´ü»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¼«²æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë»þ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Æ¤¸¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖÃÏÌÌ½ë¤¤¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼êÅç¤Ï22Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯10·î¤Ë41ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£