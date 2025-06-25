6·î26Æü¤ÏÍë¤ÎÆü¡¡ºÇ¤âÈ¯É½²ó¿ô¤ÎÂ¿¤¤¡ÖÍëÃí°ÕÊó¡×¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë
6·î26Æü¤Ï¡ÖÍë¤ÎÆü¡×¡ÊÍëµÇ°Æü¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÍë¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆÃÄ§¤ò¤½¤Î¡ÖÈ¯É½²ó¿ô¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¤¤Î¤«¡©¤¤¤ÄÂ¿¤¤¤Î¤«¡©¤É¤³¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤«¡©ÍëÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼6·î26Æü¤ÏÍë¤ÎÆü¡©
6·î26Æü¤Ï¡ÖÍë¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¡£930Ç¯¡Ê±äÄ¹8Ç¯¡Ë¤Ëµ¯¤¤¿Ê¿°Âµþ¤ÎÀ¶ÎÃÅÂ¤Ø¤ÎÍîÍë¤ÇÂçÇ¼¸À¡¦Æ£¸¶À¶´Ó¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¤Î¤¤è¤Ä¤é¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¡ÖºÇ¤âÈ¯É½²ó¿ô¤¬Â¿¤¤Ãí°ÕÊó¡×
¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÍë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÍëÃí°ÕÊó¡×¤ò¤É¤³¤«¤Ç¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍëÃí°ÕÊó¤Ë¤Ï¤¢¤ëÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÈ¯É½²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃÊÌ·ÙÊó¡¦·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2012Ç¯12·î¤«¤é¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢Â¿¤¤½ç¤Ë
---
1.ÍëÃí°ÕÊó
2.Ç»Ì¸Ãí°ÕÊó
3.¶¯É÷Ãí°ÕÊó
4.Âç±«Ãí°ÕÊó
5.´¥ÁçÃí°ÕÊó
---
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢
---
ÍëÃí°ÕÊó¢ÍÌó18.7Ëü²ó
Ç»Ì¸Ãí°ÕÊó¢ÍÌó11.1Ëü²ó
¶¯É÷Ãí°ÕÊó¢ÍÌó9.4Ëü²ó
Âç±«Ãí°ÕÊó¢ÍÌó3.8Ëü²ó
´¥ÁçÃí°ÕÊó¢ÍÌó3.9Ëü²ó
---
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----
ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¦·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹|¼ïÎàÊÌ¤ÎÈ¯É½²ó¿ô
https://agora.ex.nii.ac.jp/cps/weather/warning/#type
ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡×Â¿¤¤¤Î¤«¡©¡
¤µ¤Æ¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¤Ê¤¼Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ
¡Ö¤É¤Îµ¨Àá¤Ç¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¡×
¡Ö¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤Îµ¨Àá¤Ç¤â¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãí°ÕÊó¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀãÃí°ÕÊó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçÀãÃí°ÕÊó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÃí°ÕÊó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖÉ÷ÀãÃí°ÕÊó¡×¤ä¡ÖË½É÷Àã·ÙÊó¡×¤Ê¤É¡¢Àã¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀã¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï¡¢³µ¤ÍÅß¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁá½Õ¤äÈÕ½©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¿²Æ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ë¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½²ó¿ô¤¬Âç¤¤¯Áý¸º¤¹¤ëÃí°ÕÊó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀãÃí°ÕÊó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Æµ¨¤ÏÁ´¤¯½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Î½¸·×¤Ç¤Ï²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÀã¡×´ØÏ¢¤Î·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï¡¢Æî¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ°èÀ¤Î¶¯¤¤·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¹âÄ¬¡×¤È¡ÖÇÈÏ²¡×¤Ç¤¹¡£
¹âÄ¬·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¡¢ÇÈÏ²·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â³¤¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³¤¤¬¤Ê¤¤ÆâÎ¦¸©¤Ë¤Ï²Æ¤À¤í¤¦¤¬Åß¤À¤í¤¦¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤â¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë¹âÄ¬·ÙÊó¤¬½Ð¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÆüËÜÄÀË×¤ÎÆü¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¼ï·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤Ë¤¯¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ´¤¯½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¤È¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤Ë¤â½Ð¤Ë¤¯¤¤»þ´ü¡¦¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¼å¤¯¡¢½Ð¤Ë¤¯¤¤»þ´ü¡¦¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡×Â¿¤¤¤Î¤«¡©¢
ÍëÃí°ÕÊó¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢¡Ö¾å°Ì¤Î·ÙÊó¤ä¡¢ÇÉÀ¸¤·¤¿Ãí°ÕÊó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢È¯É½²ó¿ô3°Ì¤Î¡Ö¶¯É÷Ãí°ÕÊó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤Î¡ÖË½É÷·ÙÊó¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯É÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÉ÷ÀãÃí°ÕÊó¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖË½É÷Àã·ÙÊó¡×¤ÈÇÉÀ¸¤·¤¿·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢É÷¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Àã¤¬È¼¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤ÏÍë¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÍë·ÙÊó¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç½Ð¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Àã¤ä±«¤¬È¼¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍëÀãÃí°ÕÊó¡×¤ä¡ÖÍë±«Ãí°ÕÊó¡×¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÍëÃí°ÕÊó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤äÉ÷ÀãÃí°ÕÊó¡¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¤ÏÈ¯É½²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ò¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤ËÂ¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡×Â¿¤¤¤Î¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¤¤¤ÄÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á´¹ñ¤Î·î¤´¤È¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ï7¡¦8·î¤Î²Æµ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ°è¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡ÖÂçºåÉÜ¡×¤Î·î¤´¤È¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçºåÉÜ¤â¡¢²Æµ¨¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦Á´¹ñÃ±°Ì¤Ç¤Î½¸·×¤ÈÆ±¤¸ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï½©ÅÄ¸©¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©ÅÄ¸©¤Ï¡¢Åßµ¨¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½©ÅÄ¸©¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅß¤Ë¤âÍëÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤ÇÅß¤Ë¤â²ó¿ô¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¡×Â¿¤¤¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¤É¤³¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÔÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç¤¹¡£2°Ì°Ê²¼¤Ï½ç¤Ë¿·³ã¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢»³·Á¸©¡¢ÉÙ»³¸©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ËÂ°¤¹¤ë¸©¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÅß¤Ë¤âÈ¯É½¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯¤Ê¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦¹áÀî¸©¡¦µÜ¾ë¸©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢È¯É½²ó¿ôºÇ¾®¤ÎµÜ¾ë¸©¤Ç¤â¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é6·î1Æü¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ç¡¢18²ó¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯2025Ç¯¤Î¡Ö¶¯É÷Ãí°ÕÊó¡×È¯É½²ó¿ôºÇ¾®¤ÎÆàÎÉ¸©¡Ê1²ó¡Ë¡¢¡ÖÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¡×ºÇ¾®¤Î¹âÃÎ¸©¡Ê1²ó¡Ë¡¢¡ÖÂç±«Ãí°ÕÊó¡×ºÇ¾®¤Î¹áÀî¸©¡Ê0²ó¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¿¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍëÃí°ÕÊó¤Ï¡¢Â¾¤Î·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢È¯É½²ó¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----
¢¨2025Ç¯6·î1Æü¸½ºß
µÜ¾ë¸©¤Î¡ÖÍë¡×Ãí°ÕÊóÍúÎò | ¢¨2025Ç¯¤Ï18²ó¤ÎÈ¯É½
https://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/cps/warning_list.pl?kcode=14&acode=040000
ÆàÎÉ¸©¤Î¡Ö¶¯É÷¡×Ãí°ÕÊóÍúÎò | ¢¨2025Ç¯¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À1²ó¤Î¤ß
https://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/cps/warning_list.pl?kcode=15&acode=290000
¹âÃÎ¸©¤Î¡ÖÇ»Ì¸¡×Ãí°ÕÊóÍúÎò | ¢¨2025Ç¯¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À1²ó¤Î¤ß
https://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/cps/warning_list.pl?kcode=20&acode=390000
¹áÀî¸©¤Î¡ÖÂç±«¡×Ãí°ÕÊóÍúÎò | ¢¨2025Ç¯¤Ï¤Þ¤À1ÅÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
https://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/cps/warning_list.pl?kcode=10&acode=370000
Íë¡Ö·ÙÊó¡×¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½²ó¿ô¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍë·ÙÊó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÍëÍ½Â¬¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ÙÊó¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ç¶¯¤µ¤ä¾ì½ê¡¢»þ´Ö¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Âç±«¤äÂçÀã¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÂç±«·ÙÊó¡×¤ä¡ÖÂçÀã·ÙÊó¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤é¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
ÍëÃí°ÕÊó¤ÏÈ¯É½²ó¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤Ãí°ÕÊó¤Ç¤¢¤ê¡ÖÈ¯É½¤ÎÅÙ¤ËÈòÆñ¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÍë¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÍëÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬ºÇÅ¬¤«¡©¤Î¿´¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤Ï¡ÖÍë¤Ë¤À¤±Ãí°Õ¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍëÃí°ÕÊó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÍîÍë¤Î¤Û¤«¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢Îµ´¬Åù¤ÎÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÑÍð±À¤ÎÈ¯Ã£¤ËÈ¼¤¤È¯À¸¤¹¤ë·ã¤·¤¤µ¤¾Ý¸½¾Ý¤Ë¤è¤ë¿Í¤ä·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈòÆñ¤Î¿´ÆÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Íë¤Î´í¸±¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤Ï
https://tenki.jp/bousai/knowledge/64562a0.html
¡¦¤Ò¤ç¤¦¡Êð»¡Ë¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤Ï
https://tenki.jp/bousai/knowledge/9d98449.html
¡¦Îµ´¬¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤Ï
https://tenki.jp/bousai/knowledge/663e720.html
----
¢¨½ÐÅµ
ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¦·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
https://agora.ex.nii.ac.jp/cps/weather/warning/