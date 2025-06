6月25日公開

【拡大画像へ】

マンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」を手掛ける太田垣康男氏は、過去イラストを公開する「プレイバック」企画に6月25日、初代ガンダムが宇宙空間の戦争に参加しているイラストを公開した。

6月24日深夜に「機動戦士ガンダム ジークアクス」が最終回を迎えており、そこに登場した初代ガンダムをオマージュしてのもの。「個人的には別世界線のガンダムがもっと増えてほしいなぁ(^^)」というメッセージが添えられている。

(C) Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved