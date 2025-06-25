ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢UFC¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¡Ö°ìÈÖÁêÀ¤¬°¤¤¡×¥é¥ó¥«ー¤òÀî¿¬Ã£Ìé»á¤¬Ê¬ÀÏ¡¡¡Ö´í¸±¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀî¿¬Ã£Ìé»á¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£UFCÉüµ¢¤¹¤ëËÙ¸ý¶³»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ì¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢UFC¸½¥Õ¥é¥¤¥¥å²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò´Þ¤àUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤È¤ÎÁêÀ¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¢£ËÙ¸ý¶³»Ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡Ä¡©
Àî¿¬»á¤Ï6·î21Æü¤ËËÙ¸ý¤¬ÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Æ±µé11°Ì¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¡¢¡Ö¡ÊËÙ¸ý¤¬¡Ë¾¡¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂÇ·â¤Ç¤âÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÎÏº¹¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¾å¤ÇËÙ¸ý¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ì¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥Áー¥à¡ÊATT¡Ë¤ÇËÙ¸ý¤ÈÆ±Ìç¤Î²¦¼Ô¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÙ¸ý¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤À¤Ã¤¿ËÙ¸ý¤È¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥éー¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤ÏATT¤ÇÁí¹çÎÏ¤òËá¤¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÎ¾¼Ô¤ÎÎà»÷ÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÙ¸ý¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¤é¾¡¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢1°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢3°Ì¥¢¥ß¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¸¡Ê¥¤¥é¥¯¡Ë¡¢4°Ì¥«¥¤¡¦¥«¥é¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡£¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë6°Ì¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¡Ê¥¢¥ó¥´¥é¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¤Ï¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÂÇ·â¥¥ì¥¥ì¤À¤·¡¢¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¶¯¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¼è¤é¤ì¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã1ËÜ¼è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏËÙ¸ý¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÙ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ìÈÖÁêÀ°¤¤¡×UFC¥é¥ó¥«ー¤Ë¤Ï¡¢Æ±µé2°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¥°¥é¥Ã¥×¥éー¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àî¿¬»á¤Ï¥â¥ì¥Î¤ÎÂÇ·â¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Åª¤ÊÊÑÂ§Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤Ç¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤·¡¢ÌÜ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÈïÃÆ¤·¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÀÅª¤Ë¡×¡Ö´í¸±¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Àî¿¬»á¤Ï¡¢¥â¥ì¥Î¡¢¥±¥¤¥×¤Î½ç¤ËÁêÀ¤¬°¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£10²ó¤ä¤Ã¤¿¤é5¾¡5ÇÔ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¡×¤È¼ÂÎÏÙÉ¹³¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¸ý¤Ï¥±¥¬¤Ç¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥ÕÀï¤ò·ç¾ì¡£º£²Æ°Ê¹ß¤ËÉüµ¢¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£