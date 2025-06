Da-iCE・工藤大輝が、6月25日にセルフカバーアルバム『Otowonous』をリリースした。 本作は、これまで工藤大輝がクリエイターとしてDa-iCEをはじめ様々なアーティストに手掛けてきた楽曲を、自身の楽曲として新たにセルフカバーする全12曲入りのアルバムとなっているという。 リード曲「SFST」は、本アルバムを制作するにあたって書き下ろしたソロとして初の新録曲で、ワードセンス・サウンド・メロディ、どれをとっても工藤大輝らしさ溢れる一曲に仕上がっているとのことだ。 6月24日21時には、「SFST」Dance Practiceがプレミア公開となった。今作のコレオグラフは、工藤のかねてからの盟友であるダンサーのTaabow, SHiN, Kekke, Fumiyaと工藤大輝がタッグを組んで制作をしており、表現力の高いダンスパフォーマンスが堪能できる映像となっている。こちらもぜひチェックしてほしい。 2025年7月には、工藤大輝と双子の兄(?)であるシンガーソングライター・claquepotと異例となる2マンツアー<Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship>を開催することが発表されており、これまでお互いに同じ舞台に立つことがなかった2人がどのようなステージを繰り広げるのか、期待してほしい。 ■セルフカバーアルバム『Otowonous』2025年6月25日(水)発売配信:https://Taiki-Kudo.lnk.to/Otowonousパッケージ購入:https://taiki.lnk.to/Otowonous ▼『Otowonous』収録内容詳細https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1123950 ◾️<Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship>https://da-ice.jp/schedule/tour.php?id=1002763&fdate=2025-07-09&ldate=2025-07-28 2025年7月9日(水)大阪・Zepp Namba (OSAKA) 18:00/19:002025年7月14日(月)愛知・Zepp Nagoya 18:00/19:002025年7月17日(木)北海道・Zepp Sapporo 18:00/19:002025年7月24日(木)福岡・Zepp Fukuoka 18:00/19:002025年7月28日(月)東京・Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00 関連リンク ◆Da-iCE オフィシャルサイト◆Da-iCE オフィシャルX◆Da-iCE オフィシャルInstagram◆Da-iCE オフィシャルYouTubeチャンネル◆Da-iCE オフィシャルTikTok

