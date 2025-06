Sundae May Clubが、本日深夜のニッポン放送 『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』 にて、7月2日に発売するニューシングル「幽霊まぼろし」がオンエア解禁されることを発表した。 また、リリース当日20時に「幽霊まぼろし」のMVの公開も決定した。本映像の監督を務めたのはSundae May Club「春」のミュージックビデオを手掛けて以来のタッグとなる藤代雄一朗。場所もそして時もまったく異なるふたつの世界がひとつの扉を挟んで交錯する見ごたえのある内容となっているという。 そして、「幽霊まぼろし」デジタルリリースを記念して、Yamaha Sound Crossing Shibuya STAGEにてリリースを記念したフリーイベントの開催が決定した。作品に込められた想いと浦小雪の歌声をより多くの方々に直接届けるため企画された特別な記念イベントになるとのことだ。当日は、浦小雪の弾き語りやMVの鑑賞会などが予定されている。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。 ◾️ラジオ番組情報 ニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』6月25日(水)27:00〜28:30https://www.allnightnippon.com/sakuma/ ◾️「幽霊まぼろし」リリース記念フリーイベント 開催日時:2025年7月2日(水)OPEN19:00〜 START19:30〜会場:Yamaha Sound Crossing Shibuya STAGE出演者:浦小雪(G,Vo)、みやはら(G)料金形式:無料定員:※混雑状況により入場の制限を行う場合がございます。HP:https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/ ■ニューシングル「幽霊まぼろし」2025年7月2日(水)発売https://lnk.to/LZC-3152 ◾️ワンマンライブ<まぼろしロック> 日程:2025年9月14日(日)会場:恵比寿LIQUIDROOM開場/開演:16:15/17:00Ticket : \3,800+ドリンク代チケット先行期間:2025年6月21日(土)12:00〜7月4日(金)23:59https://eplus.jp/smc/ 関連リンク ◆Sundae May Club オフィシャルサイト◆Sundae May Club オフィシャルX◆Sundae May Club オフィシャルInstagram◆Sundae May Club オフィシャルYouTubeチャンネル◆Sundae May Club オフィシャルTikTok

