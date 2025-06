paris matchが、5年ぶり13枚目となるアルバム『Le 13e』を8月6日にリリースすることを発表した。 ◆paris match 動画 今作は、都会的で洒脱なアレンジが施されたparis match王道のサウンドに、さらに円熟味が増したミズノマリのスモーキーボイスが乗った、原点回帰とも言える内容の作品とのことで、全10曲収録されている。 アルバムからの先行配信シングル「Backdoor」が、本日より配信開始となっており、まずはこの曲から始まる、paris matchの今夏の物語を是非楽しんで欲しい。 ◾️先行配信「Backdoor」2025年6月25日(水)リリース配信:https://jvcmusic.lnk.to/Backdoor ◾️アルバム『Le 13e』2025年8月6日(水)発売VICL-66084 \3,740(税込)予約:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66084.html ◆収録曲 1.プールサイドの夜 2.真夜中のミュージック 3.哀しみだけリフレイン 4.Backdoor(Album Mix) 5.ピアノの記憶 6.Don’t Be Blue 7.Your Moring Glory 8.アイランド! 9.アンジー 10.君のサンタクロース ◆店舗別特典・TOWER RECORDS …TOWER RECORDS購入者限定 アコースティックver 2曲入りスペシャルCD・amazon…メガジャケ・HMV、楽天ブックス、ビクターオンラインストア…オリジナルジャケットサイズステッカー※上記各チェーン特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約下さい。※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。 ◾️ビルボードライブ東京 2025年8月16日(土)1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00DXシートDuo¥20,000-(ペア販売)Duoシート¥18,900-(ペア販売)DXシートカウンター¥10,000-S指定席¥8,900-R指定席¥7,800-カジュアルシート¥7,300-(1ドリンク付)[お問い合せ] ビルボードライブ東京 03-3405-1133 関連リンク ◆paris match オフィシャルサイト

