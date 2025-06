BE:FIRSTが、6月26日に最終回を迎えるフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌「夢中」のピアノバージョン「夢中 -Piano ver.-」を同日に配信リリースすることを発表した。 「夢中」は、『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろした楽曲だ。そんな本楽曲を急遽、ピアノアレンジで新たにレコーディングした「夢中 -Piano ver.-」は、より繊細でドラマチックなBE:FIRSRTの歌声が堪能できるという。 BE:FIRST公式YouTubeチャンネルには、「夢中」のLyric Videoやメンバーの歌唱パートを楽しむことができるレコーディングビデオも公開中だ。さらにドラマの第1話〜第6話までの芳根京子演じるなつ美と、本田響矢演じる瀧昌の“うぶきゅん”シーンを捉えた盛りだくさんの本編映像とのドラマSPコラボ映像もフジテレビ公式YouTubeチャンネルから公開中。ぜひこちらもチェックしていただきたい。 フジテレビでは主演・芳根京子×共演・本田響矢でお送りする木曜劇場『波うららかに、めおと日和』を放送中。本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。原作は、漫画アプリ『コミック DAYS』にて、2022年10月から現在も連載中で、単行本は累計100万部突破の西香はちによるコミックだ。主人公の江端なつ美(えばた・なつみ/旧姓は関谷/芳根京子)は、桜咲く春の季節、突然舞い込んだ縁談から帝国海軍に勤める江端瀧昌(えばた・たきまさ/本田響矢)と婚約することに。しかし結婚式当日、瀧昌が仕事のため来られなくなり、旦那不在という波乱の幕開けから結婚生活は始まる。携帯もない時代…戦前日本で暮らす恋愛に不慣れな男女2人の結婚から始まる恋。初々しくもじれったい夫婦生活の中で何気ない日常から幸せや愛おしさを感じ、少しずつ距離を縮めていく。いよいよ6月26日に最終回を迎える。 ◾️配信シングル「夢中 -Piano ver.-」リリース:2025年6月26日(木)レーベル:B-ME ▼Streaming & Downloadhttps://BEFIRST.lnk.to/Muchu_Piano_ver ▼Pre-Add・Pre-Savehttps://avex.ffm.to/befirst_muchu_piano_ver 夢中 -Piano ver.-Written by SKY-HI, eill, Ryo’LEFTY’MiyataPiano : nabeLTD 関連リンク ◆BE:FIRST オフィシャルサイト◆BE:FIRST オフィシャルX◆BE:FIRST オフィシャルInstagram◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル◆BE:FIRST オフィシャルTikTok

