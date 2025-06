TUBEが、広瀬香美による初のコラボレーション楽曲「ロマンス・イン・ザ・サン」を8月6日に発売予定の40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』に先駆けて、本日配信リリースした。 この楽曲は 6月1日にハワイ・ワイキキシェルで行われた40周年アニバーサリーライブでサプライズ披露され、観客を大いに盛り上げた1曲だという。“冬の女王”広瀬香美と“夏の王様”TUBEという、夏と冬、真逆の季節を代表する2組が手を取り合い、季節もジャンルも軽やかに飛び越えたエンタメ要素満載のデュエットソングが誕生した。 作詞、作曲、楽曲プロデュースを広瀬香美が担ったこの楽曲、タイトル「ロマンス・イン・ザ・サン」には、TUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」、広瀬香美の「ロマンスの神様」というそれぞれの代表曲の要素が込められており、その連想を裏切らない華やかさとインパクトを放つポップナンバーに仕上がっているとのことだ。 「ハワイ 江南(カンナム) ニセコ 湘南」と、世界を旅するような恋模様を描いた歌詞も秀逸。一聴して誰と判る2人の声が夏と冬を往復するように重なり合い、中毒性の高いキラーチューンとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。 ◾️「ロマンス・イン・ザ・サン」配信:https://tube.lnk.to/lKTExJ ◾️40周年記念コラボレーションアルバム『TUBE×』(読み:チューブ・カケル)リリース日:2025年8月6日(水) ◆収録楽曲(※曲順未定)AHH SUMMER DAYTUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)サヨナラのかわりにTUBE × GACKTNo Shark No Surf - 夏地獄 -TUBE × 聖飢魔競侫.潺蝓次Ε汽沺次Ε丱院璽轡腑TUBE × FRUITS ZIPPER真夏のじゅもんTUBE × DA PUMP6、6、Rock!TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎ロマンス・イン・ザ・サンTUBE × 広瀬香美Once Upon a Time in LoveTUBE × THE ALFEE ◾️ライブ情報 ◆<40th Anniversary Live 「TUBE […]

