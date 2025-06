Mega Shinnosukeが本日、新曲「白い墓」を配信リリースした。 ◆Mega Shinnosuke 動画 前作「メロい夢」に続く今作は、「愛の先にある孤独」をテーマにした切なくも希望に満ちたオルタナティブロックになっているという。傷ついた心が運命の出会いによって再生する物語を描き、まるで誰にも踏み荒らされない“白い墓”のように、静かに守られた心の居場所をふたりで築こうとする切なる願いを込め、コーラスを排し、孤独な歌声1つで表現した作品とのこと。 そして、配信リリースと同時に、Mega Shinnosuke自身が監督を務めるMVも公開された。MVのメインキャストにはモデルの「Sharon」を起用。切なさを帯びた楽曲の世界観とリリックに込めた想いを、彼女の繊細な演技が情感豊かに表現されているという。また、MVには本作を象徴する”白い墓”が登場し、作品全体に深い余韻を与えるモチーフとなっている。 ◆ ◆ ◆ ◾️Mega Shinnosuke コメント白い墓 配信開始になりました この作品を作り終え振り返ると何かを失う恐怖に頻繁に怯えるちっぽけな自分だからこそ作れた不思議なラブソングだなと思えました愛の先にある孤独の影がちらついて どうにかなりそうな日々から死のように不変な“平穏”をあなたとなら手に入れたいというなんだか不気味ですけど素直なメッセージだと思います“白い墓を建て暮らそうよ”こんな言葉で愛を告白されたら 普通はたまったもんじゃないですが音楽の中ではなんだか言えました ミュージックビデオも今回も自分で監督させてもらってます今回も色んな人の協力の中で自分の楽曲にふさわしいイメージしたビデオを完成させられました是非、ご覧ください カップリングには「トラウマ」というコチラもまた憂鬱な楽曲を入れています“クソみたいなやつ”という言葉を冒頭から3回も言うお気に入りの楽曲です ◆ ◆ ◆ そして、先日解禁となったMega Shinnosukeのワンマンツアーが現在、公式アプリ「MEGA CLUB」先行、オフィシャル先行にて受付中。公式アプリ「MEGA CLUB」先行では、どの先行よりも整理番号が早いチケットがゲットできるため、この機会にアプリをダウンロード、プレミアム会員に入会してぜひライブパフォーマンスを近い距離で楽しんでほしい。 ◼️ニューシングル「白い墓」配信日:2025年6月25日(水)リリースURL: https://mega-shinnosuke.lnk.to/white-grave M1. 白い墓 M2. トラウマ ◼️ワンマンツアー情報 2026年1月10日(土):福岡BEAT STATION1月11日(日):広島 Live Space Reed1月17日(土):大阪BIG CAT1月18日(日):名古屋CLUB QUATTRO1月24日(土):札幌 cube garden1月31日(土):仙台 MACANA2月8日(日):東京Zepp Diver City(TOKYO) ◆チケット公式アプリ「MEGA CLUB」:https://c-rayon.com/result/megashinnosukeオフィシャル先行:https://eplus.jp/megashinnosuke/受付期間:2025年6月18日(水)21:00〜2025年6月22日(日)23:59 前売りチケット:5,000円+D代※18歳以下の方は、会場にて¥1,200キャッシュバックtotal info. ライブマスターズ(03-6379-4744) 関連リンク ◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト◆Mega Shinnosuke オフィシャルX◆Mega Shinnosuke オフィシャルInstagram◆Mega Shinnosuke […]

