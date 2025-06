水曜日のカンパネラが、7月2日にデジタルリリースする新曲「怪獣島」のジャケット写真を公開した。 ◆水曜日のカンパネラ 動画 本楽曲は週、TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』の主題歌として、プロデューサー・ケンモチヒデフミが書き下ろしたもの。同アニメは、7月から、毎水曜あさ7:05〜テレ東系列「おはスタ」内でシリーズ最新作の放送が始まるショートアニメだ。クセの強すぎる“ちび怪獣”たちによる、見た目のかわいさからは想像できないエッジの効いた掛け合いが話題を呼んでいるという。 新曲「怪獣島」は、水曜日のカンパネラらしいダンサブルなトラックに、アニメに登場する魅力的なキャラクターたちのエピソードがちりばめられた、作品世界とリンクした一曲で、アニメとともに楽しめる楽曲に仕上がっているとのこと。 公開されたジャケットでは、詩羽が“ちびウタハ”として描き下ろされ、TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』の主人公であるちびゴジラと共演。ミラーボールが輝く島で何かを見つけたような、ファンタジックでユーモアのあるビジュアルとなっている。 「怪獣島」は、TVアニメシリーズ最新作スタートに合わせて、7月2日より各音楽配信サービスにて配信開始予定だ。現在、Apple Music、Spotify、Amazon MusicではPre-Add/Pre-Saveの事前登録がスタートしており、登録すると配信日に楽曲が自動でライブラリに追加される。リリース日にはOfficial Audioのプレミア公開も控えているので、ぜひ登録してほしい。 また合わせて、主題歌「怪獣島」を使ったTVアニメ『ちびゴジラの逆襲』オープニング映像も解禁された。全編描き下ろしとなっており約20秒という短い尺でありながら楽曲のポップさとちび怪獣たちの個性が詰まった映像となっている。こちらも7月2日に放送開始となるシリーズ最新作から本編に登場する。 そして7月2日には「おはスタ」に、詩羽とちびゴジラの生出演が決定した。アニメ『ちびゴジラの逆襲』、楽曲「怪獣島」とともに楽しみにしていただきたい。 ◾️「怪獣島」リリース:2025年7月2日(水)Pre-Add/Pre-Saveリンク:https://wed-camp.lnk.to/monsterisland ◾️TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』 ◆ストーリーちびゴジラと仲間たちのゆるすぎる毎日を描くアニメ『ちびゴジラの逆襲』ショートアニメとは思えない豪華すぎる声優陣と、クセ強すぎるちび怪獣たちが忙しい現代人の毎日にくすっと笑える約3分をお届け!果たしてちびゴジラは父ゴジラのような「最強」の大怪獣になれるのか――!? 2025年7月2日(水)より毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にてTVアニメシリーズ最新作、放送開始!また、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルにて全話無料配信中! ◆CASTちびゴジラ:福山潤ちびメカゴジラ:松岡禎丞ちびギドラ:江口拓也ちびモスラ:高橋李依ちびラドン:下野紘ちびアンギラス:???小美人(姉):上田麗奈小美人(妹):鬼頭明里ちびビオランテ:沢城みゆきちびヘドラ:立木文彦ちびミニラ:内田真礼ちびガバラ:木村良平ちびチタノ︓木村昴ちびガイガン:宮野真守ちび JJ:小西克幸 ◆STAFF監督:新海岳人キャラクターデザイン:坂崎千春アニメーション制作:Pie in the sky製作:東宝 ◆主題歌水曜日のカンパネラ「怪獣島」(ATLANTIC JAPAN / WARNER MUSIC JAPAN) ・コピーライト:© TOHO CO., LTD.・公式サイト:https://chibigodzilla.jp/・公式 X:https://x.com/chibigodzi・公式 Instagram:https://www.instagram.com/chibig_official/・公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@chibigodzi・YouTube公式チャンネル:https://www.youtube.com/@chibigodzi_official・ゴジラストア 公式サイト:https://godzilla.store/shop/ ◆テレ東系列『おはスタ』番組情報放送日時:7月2日(水)7時5分〜番組オフィシャルサイト:https://www.ohast.jp/番組オフィシャルX:https://x.com/ohast_jp番組オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/ohast_staff/ ◼️<ASIA-EUROPE TOUR 2025 「SUMMER TIME GHOST」> 2025年6月8日(日)ソウル公演会場:弘大 musinsa garage 6月20日(金)台北公演会場:Lagacy Taipei 傳 音樂展演空間 6月22日(日)バンコク公演会場:At.Bantadthong Art Space 7月27日(日)ロンドン公演会場:London・HEAVENhttps://crosstownconcerts.seetickets.com/event/wednesday-campanella/heaven/3402476 7月29日(火)ミラノ公演会場:LEGEND […]

