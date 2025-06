2003年生まれのユニット・VIBIが、新曲「世界は愛なんだ」を6月25日にリリースした。 本作は、作詞作曲を手がけたオノリリサのまっすぐで力強いメッセージと、松藤十萌のあたたかくも芯のある歌声が重なり、聴く人の心にそっと寄り添う楽曲だという。プロデュースには同年代で福岡を拠点に活動する「じぐざぐづ」のCHOYOが参加し、楽曲に深みと広がりを与えている。また、ドラムには寺本大晟を迎え、VIBIの持つ柔らかな世界観にグルーヴを加えたサウンドは、ライブでも一層の存在感を放ち、「愛」という大きなテーマに向き合いながらも、どこか身近でリアルな感情が込められた一曲になっているとのこと。 「世界は愛なんだ」は、2021年のコロナ禍という閉塞感の中で生まれた楽曲。誰かの言葉や音楽に救われた経験から、今度は自分たちが”誰かの光になりたい”という想いを込めて、オノリリサが作詞作曲を担当。当初から「この曲は、たくさんの人に届けなければならない」と、使命のような気持ちで歌い続けてきており、歌詞の持つ真っ直ぐなメッセージに対して、どう自分の声で伝えるべきか悩みながらも、試行錯誤を重ねる日々を作品にしたという。プロデューサー・CHOYOと共に何度もスタジオでセッションを重ね、言葉やメロディ、演奏の細部にまでこだわり抜いて完成へと至った作品。楽曲には、落ち込んだとき、立ち止まったとき、ふと心に灯りがともるような優しさがあり、音楽がそばにいてくれるような、そんな存在であれたらと願って制作されたとのことだ。 ■「世界は愛なんだ」2025年6月25日(水)リリースURL:https://vibi.lnk.to/loveiseverything ■<Harmony Grits> 2025年7月18日(金)福岡・JUKE JOINT開場/開演 20:00チケット:1,500円(税込、+1オーダー制)※当日、会場にて現金支払いのみ対応 ・LIVEVIBI(21時頃出演予定)・DJ常盤響マツヲミッドナイト瀬尾玲長瀬五郎松尾宗能 関連リンク ◆VIBI オフィシャルX◆VIBI オフィシャルInstagram◆VIBI オフィシャルYouTubeチャンネル

