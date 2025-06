lyrical schoolが、7月30日に発売するEP『LIFE GOES ON e.p.』から先行シングル「to be continued」をリリースした。 ◆lyrical school 動画 MVも公開された同曲は、tmrw(トモロー)、sayo(サヨ)、mana(マナ)、malik(マリク)がトラックメーカー・KO-neyと組んで書き上げたマイクリレー作品だという。EPがこれまでのリリカルスクールとはどう異なっているのかを予告するような1曲となっているとのことだ。 https://youtu.be/8olAakf0SdA 同時にEPのジャケットも初公開された。リリースされるEPの全容とlyrical schoolが迎える新たなフェーズを確かめられる夏の恒例ワンマンライブの情報も発表されている。 一方、EP発売に向けてのリリースイベント日程、ライブ日程の詳細も明らかになった。 ◾️EP『LIFE GOES ON e.p.』2025年7月30日(水)発売購入:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66079.html ◆先行配信「to be continued」配信:https://jvcmusic.lnk.to/lyricalschool_tobecontinude 価格:2,300円(税込) VICL-66079※収録曲については後報 ◾️<lyrical school ワンマンライブ 2025 “BEST PITCH”>(三部制) 2025年日時:8月17日(日) 会場:下北沢ADRIFT【一部 ワンマンライブ】時間:開場13:00/開演13:30一部のみチケット代:4,000円(税込、ドリンク代別)※終演後、特典会あり※【二部 ワンマンライブ】時間:開場16:00/開演16:30二部のみチケット代:4,000円(税込、ドリンク代別)※終演後、特典会あり※【三部 夏祭り&アフターパーティー】時間:開場&開演19:00三部のみチケット代:3,000円(税込、ドリンク代別)※三部のみ特典会はございません※ ◆チケット情報・プレオーダーHP先行(抽選) *イープラス受付期間:2025年6月27日(金)19:00〜2025年7月7日(月)23:59・プレリザーブHP先行(抽選) *チケットぴあ受付期間:2025年6月27日(金)19:00〜2025年7月7日(月)23:59・一般発売2025年7月12日(月)12:00〜 ○通しチケット:チケット代:9,000円(税込、ドリンク代別)※通しチケットは、一部&二部&三部すべてに入場可※通しチケットの方は、各部で優先入場有○一部ワンマンライブのみチケット代:4,000円(税込、ドリンク代別)○二部ワンマンライブのみチケット代:4,000円(税込、ドリンク代別)○三部夏祭り&アフターパーティーのみチケット代:3,000円(税込、ドリンク代別)≪新規ウェルカムキャンペーン≫一部ワンマンライブのチケット1枚につき、現体制のワンマンライブを見ることが初めて or 2回目の方を1名まで無料でご招待できます!(※通しチケットでも有効、一部のみ実施)※無料招待の方は、招待してくださったチケットをお持ちの同行者の方の整理番号お呼び出し時に、一緒に入場が可能となります。※二部と三部には、チケットをお持ちの方のみが入場可。 ◾️ライブ情報 <lyrical school × Legal nerd boyz 2man LIVE 「The Breakfast Club」>日程:2025年7月6日(日)時間:開場18:30/開演19:00会場:club bar FAMILYゲスト:Legal nerd boyz <lyrical school ryuya Birthday Live「ryuya […]

