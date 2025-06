歌詞がないだけインストは面白い。聴く人の想像性によって、あるいはその時の環境によっても楽曲のイメージや印象が変化する。前回はそんなテーマでひとりのインスト作家をご紹介したが、今回は一変して心地よいボーカルを楽しめるR&Bな楽曲をご紹介。 心地よいボーカル・メロディと同時に、そのトラックがどのようなアレンジで、どのような展開を見せるのか、そこにも時代性やアーティストの影響が見え隠れする。いつものように、ナビゲーターはTuneCore Japanの堀巧馬と野邊拓実、進行役の烏丸哲也(BARKS)である。 ◆ ◆ ◆ ──前回はインストの面白さに言及するお話になりましたが、歌ものの良さには「このボーカル好き」とか「この人の声が好み」みたいな、わかりやすい直球な理由もあって、理屈じゃない魅力を持っていますよね。 野邊拓実(TuneCore Japan):僕は自分でも音楽を作っている側なので、「どこに僕らしさがあるか」とか「人がやっていなくて自分がやっていることはどこか」みたいにいろんなことを考えたり、トラックの使い方とか音の作り方にすごくこだわったりするんですけど、リスナーと触れ合ってみればみるほど、リスナーはそんなとこ聴いてないみたいな現実もありますね。「いい歌かどうかそれだけ」みたいな(笑)。 ──ありがちですね。でもこだわることは大事ですから。 野邊拓実(TuneCore Japan):そういうのが歌自体にも出ていると思うし、歌の印象を決める演出でもあるのでね。 堀巧馬(TuneCore Japan):そういう意味では、例えばkeigoの「Real ones (feat. MUD)」というR&Bなどは、普通にいい曲だなって思います。 ──気持ちいい声ですね。 野邊拓実(TuneCore Japan):曲も気持ちいいし、声も気持ちいい。 堀巧馬(TuneCore Japan):単にR&Bというよりグループが黒いですね。 ──ラップにも出てきますが、沖縄の方みたいです。 堀巧馬(TuneCore Japan):言葉の間の取り方とかめちゃくちゃいいですね。 ──ここでひとつ疑問というか皆さんへの投げかけなんですが、フィーチャリングを入れる理由・目的って何なんでしょう。今回はMUDさんというラップなんですが。 堀巧馬(TuneCore Japan):なんとなくですけど、R&BでAサビ〜Bサビという構成だった時に、AとBの違いって作るの難しいんですよね。R&Bってなんか同じふうに聴こえる傾向にある。で、この曲で言えば3分36秒の中でサビのあとに新しいリズム感とかメロディーを入れたくなった時に、ラップ調なものはその雰囲気をガラッと変えるのにはすごいいいスパイスになりますよね。 ──なるほど 堀巧馬(TuneCore Japan):…とか、勝手ながら思いましたけど、ホントは「思いつかねえから、なんか誰かラップしてくんねえかな」ぐらいのやつかもしれないし(笑)。 野邊拓実(TuneCore Japan):僕の妄想の話をすると、このkeigoさんとMUDさんが「なんか一緒にやろうぜ」から始まったんじゃないかな、と。 ──なるほど、それもありますね。 野邊拓実(TuneCore Japan):で、keigoさんが「曲を作ってくるわ」ってどちらの要素も入った曲になっているっていうのが、自然な流れかな。 堀巧馬(TuneCore Japan):だから、もしMUDさんが曲を作っていたとしたら、多分サビのコーラス部分でkeigoさんがフィーチャリングされる。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうそう、そんな感じ。 ──なるほど。なぜこんな問いかけをしたかというと、曲の構成上、昔だったらギターソロだったんだろうなって思ったんですね。マイケル・ジャクソンが「Beat It」でエディ・ヴァン・ヘイレンをフィーチャリングしたあの構成と同じだなと。新たなスパイスやフックが欲しい時、何を持ってくるかで時代性とか音楽性、趣味や嗜好性が表れますよね。今時のラップはギターソロなのかって勝手に思ったんです。 堀巧馬(TuneCore Japan):確かにその考え方で言ったら、仮に俺がプロデューサーだったとしたら、ラップじゃなくてジャジーなピアノ・ソロとか入れたくなるね。 野邊拓実(TuneCore Japan):そうっすね。 堀巧馬(TuneCore Japan):そういうのも似合うよねぇ。でもピアノも凄く上手くないと成立しなさそうな感じもする。声に負けちゃうかな。 野邊拓実(TuneCore Japan):あるいは、逆にめっちゃ当たり障りないものを入れちゃう(笑)。でも普通すぎてつまんないねって言って、「何かもっと落とそうか」ってビートも消しちゃってピアノソロだけにする…みたいなことを考えがち(笑)。 ──好き勝手言ってますな(笑)。 野邊拓実(TuneCore Japan):でも、現代のラップって、そういう風にも使えるんだなっていうのは、確かにそうだと思いますね。 堀巧馬(TuneCore Japan):烏丸さんの視点で言えば、確かにR&Bにラップを入れるっていうのはもはや定型化していて、「それ、なんでラップ入れる必要あるんだっけ」と問い正したら、もっといろんな選択肢が出てきますよね。そのピアノでもいいし、別にギターソロがあっちゃいけない理由なんてないし、別に無理やりバンドサウンドを入れる必要もないけど。 ──もちろんこの曲は、声も良くていいグルーブでそれに受けてラップがあって、よくできた楽曲ですから、何の問題も文句もない前提で話してますけどね。 野邊拓実(TuneCore […]

