Âç¼êÀÐÌýÀºÀ½²ñ¼Ò¡ÖÉÙ»ÎÀÐÌý¡×¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ´ÔÉÕ¤ÇÌó4²¯±ß¤òÊÖÇ¼¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤¬»ØÅ¦ ³°¹ñ»ºº®Æþ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¹ñ»º¡×¤È¿½ÀÁ
Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Ë¤¢¤ëÂç¼êÀÐÌýÀºÀ½²ñ¼Ò¤¬Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÇ¶â´ÔÉÕ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½4²¯±ß¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÇ¶â´ÔÉÕ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤ÎÂç¼êÀÐÌýÀºÀ½²ñ¼Ò¡¢¡ÖÉÙ»ÎÀÐÌý¡×¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÉÙ»ÎÀÐÌý¡×¤ÎÂµ¥±±ºÀ½Ìý½ê¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¹ñÆâ¤Çºî¤Ã¤¿¸¶Ìý²Ã¹©ÉÊ¡Ö¥Ê¥Õ¥µ¡×¤Ë¹ñ³°¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ê¥Õ¥µ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ñ»º¤À¤È¿½ÀÁ¤·¤ÆÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ»º¤Î¥Ê¥Õ¥µ¤Î¤¦¤Á°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ï»ö¶È¼Ò¤¬¹ñÀÇÂ¦¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢¸¶Ìý¤òÍ¢Æþ¤·¤¿ºÝ¤ËÇ¼¤á¤¿¡ÖÀÐÌýÀÐÃºÀÇ¡×¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ»º¤Î¥Ê¥Õ¥µ¤Îºß¸Ë¤ò½èÍý¤¹¤ëÌÜÅª¤Çº®¤¼¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ï¤ª¤è¤½4²¯5800Ëü±ß¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÔÉÕ¿½ÀÁ¤À¤È»ØÅ¦¡£¤ª¤è¤½4²¯±ß¤òÊÖÇ¼¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÙ»ÎÀÐÌý¡×¤ÏJNN¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖÊÖÇ¼¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÔÉÕ¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÇÛÀþ,
ÆÁÅç,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼