2025年6月21日、アメリカがイスラエルとイランの紛争に介入し、イラン国内の3つの核施設を攻撃したとドナルド・トランプ大統領が発表しました。トランプ大統領は「施設を完全に破壊した」と発表していますが、CNNの報道では核兵器開発を数カ月遅らせただけに過ぎないと伝えられています。攻撃の対象となった施設のうち1つが、イランの山中にあるフォルドゥ核施設と呼ばれるもの。なぜアメリカが介入する必要があったのかについて、The Guardianなどがまとめています。

What is Iran’s Fordow nuclear site and why did Israel want a US strike? | Iran | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2025/jun/22/what-is-irans-fordow-nuclear-site-and-why-was-a-us-strike-neededイランの核施設フォードウについて:イスラエルが介入しない理由 | イラン・イスラエル紛争 - YouTubeトランプ大統領が攻撃したと主張しているのが、イランの3つの主要核施設、ナタンズ、イスファハン、フォルドゥです。フォルドゥは濃縮ウランが核爆弾に転換される場所だと推測されています。国際原子力機関によれば、イランは同施設でウランを83.7%(核兵器に必要な90%に近い値)まで濃縮することに成功しているとのことで、イスラエルがイランの核プログラムを弱体化・破壊する試みの主要な拠点の1つと見なされています。フォルドゥはこれまでイスラエルの攻撃を受けていません。フォルドゥはイランにおける重要な核開発施設であり、イスラエルの攻撃の目的がイランの核計画を阻止することなら真っ先に無力化すべきものであるにもかかわらずです。フォルドゥがこれまで無傷だった理由は、イスラエルがこの施設を攻撃する能力に乏しく、アメリカの助けなしに攻撃することは困難だったからです。フォルドゥはイランの山岳地帯に建設されており、その核となる拠点は山中地下80〜90メートルに位置し、厚い岩盤に守られています。衛星画像では、山に掘られた5つの出入り用トンネル、大規模な構造物、セキュリティ設備士か確認できません。地下にあるため、イスラエルが保有するあらゆる空爆兵器の影響を受けず、イスラエルが空から施設を破壊することはほぼ不可能とされています。この施設を攻撃するためにアメリカが持ち出したのが、「GBU-57」と呼ばれる地中貫通爆弾です。この爆弾は、その重量と運動エネルギーを利用して地表から60m近くまで貫通し、爆発します。この爆弾を投下できるのはアメリカが保有するB-2ステルス爆撃機だけです。イスラエルはトランプ大統領に対してGBU-57の配備を要請したと伝えられています。攻撃後、アメリカ当局は「イランの核施設への攻撃にはB-2爆撃機が関与した」と語り、トランプ大統領は「フォルドゥにGBU-57爆弾6発が投下され、ナタンズを含む他の核施設にトマホークミサイル30発が発射された」と発表しました。これは、GBU-57の初めての実戦使用だったと報じられています。攻撃後、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はトランプ氏の措置を称賛し、「アメリカの圧倒的で正義に満ちた力は歴史を変えるだろう。アメリカは地球上の他のどの国もできなかったことを成し遂げた」と述べました。一方、トランプ大統領はネタニヤフ首相に感謝し、「イスラエルに対する恐ろしい脅威を消し去るために大きな進展を遂げた」と言及しました。国際原子力機関は「攻撃によりフォルドゥ核施設はに非常に重大な損害が発生したと予想される」と述べていますが、CNNの報道によれば、振動に弱いとされる遠心分離機ですらほぼ無傷で、濃縮ウランが攻撃前に施設から撤去されたという情報もあり、核兵器開発を数カ月遅らせただけに過ぎないという指摘があるそうです。また、「フォルドゥよりも深い地下145mに核施設が作られた」という報道もあり、イスラエルにとって差し迫った脅威になる可能性があります。