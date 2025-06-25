·ëÏÀ: Æþ¤ì¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤·¡£iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
iPhone¤äApple Watch¤Î¤ª¥µ¥¤¥Õµ¡Ç½¡ÖApple Wallet¡×¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸òÄÌ·Ï¥«¡¼¥É¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡© º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤Î¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºòÆü¡¢ÊÆ¹ñ³°¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë9¤Ä¤Î½£¤ª¤è¤Ó¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä½£È¯¹Ô¤ÎID¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤¿¤ÀÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤â¤½¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òºâÉÛ¤«¤é½Ð¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼º¤¯¤¹¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ²È¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬¼ÂºÝ¤É¤¦»È¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Wallet¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¤¶¤Ã¤È¤·¤¿¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ºÇ¿·ÈÇ¡Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó71.0¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òiPhone¤ËÄÉ²Ã¡×¤òÁªÂò¡£
¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Î»£±Æ¤È´é¤äÆ¬¤ÎÆ°¤¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËÉ³¤Å¤¯°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ª¤è¤Ó½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òiPhone¤ÎNFC¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¡£
¤iPhone¾å¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢Apple Wallet¤ËÄÉ²Ã¡£
°Å¾ÚÈÖ¹æÅù¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð5Ê¬Â¤é¤º¤Ç´°Î»¡£ÈÖ¹æ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï½»Ì±É¼¤Î¤¢¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¡¢½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÊ£¹çµ¡¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²Ã¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢iPhone¤Î¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆWallet¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£·¹¤±¤¿¤È¤¤Îºù¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬²Ä°¦¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
Wallet¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ä°õ´ÕÅÐÏ¿¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤Î¼ê½ç¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¡Ê£¹çµ¡¤Î¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤«¤é¡Ö¾ÚÌÀ½ñ¸òÉÕ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¸òÉÕ¡Ë¡×¤òÁªÂò¡£
¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥«¡¼¥É¡¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¡ÖAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¡ÖiPhone¡×¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁªÂò¡£
¢WalletÆâ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê°ÌÃÖ¤Ë¤«¤¶¤¹¡£
¤É¬Í×¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¡Êº£²ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¡Ë¤äÉô¿ô¤Ê¤É¤òÁªÂò¤·¤Æ°õºþ¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÊªÍý¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ä°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ÏÉÔÍ×¡£Face ID¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ã¥ÁID¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÂ¨µ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Î¾¿Æ¤Ë¤â¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÏApple Wallet¤Înanaco¤«¸½¶â¤Î¤ß¡ÊÎ¾Êý¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯iPhone¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ò¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬°õºþÂå¤Î¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÃÇÇ°¡£- ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë (@gizmodojapan) June 24, 2025
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Wallet¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡ª https://t.co/ihwLfvMPEu pic.twitter.com/EbFXt9RHFT
¤³¤ì¤è¤ê¤â»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÉÂ±¡¤äÌô¶É¤Ç¤â¡¢¶á¡¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀìÍÑ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡´ï¤¬Æ³ÆþÍ½Äê¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËÉ³¤Å¤¯³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤âFace ID¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ã¥ÁID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÌô¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆWWDC25¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢º£½©¤«¤éAPI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¹ØÆþ»þ¤Ê¤É¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬iPhone¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÑ¤à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¼Â¤Ï¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢iPhone¤òÊ¶¼º¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤â°ì»þÍøÍÑÄä»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼º¤¯¤·¤ÆÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤ê¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³°Â¿´¡ª Wallet¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤âÊªÍý¥«¡¼¥É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Îµ¡Ç½³ÈÂç¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ°ì±þÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡¢¤Ç¤âÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
Source: Apple, Photo: chisato kuroda