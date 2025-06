【てんとう虫コミックス「ドラえもん」50周年記念スペシャル版シリーズ6巻】 6月25日発売 価格:1,650円。

小学館は、「ドラえもん」の50周年を記念した特別仕様のてんとう虫コミックス「ドラえもん」50周年記念スペシャル版の最終巻となる6巻を、6月25日に発売した。価格は1,650円。

50周年記念スペシャル版「ドラえもん」は50周年イヤーの1年間に限り生産する限定商品。未来感のあるシルバーの用紙を使ったキラキラカバー(外側)と、初版当時のデザインを可能な限り再現した初版デザインカバー(内側)のダブルカバーになっており、総扉やフキダシの中のセリフサイズなどを初版に近づけた本文など、こだわりが詰まった仕様になっている。

6巻の購入特典は、全巻が収納できる特製収納BOX

購入特典として、1巻から6巻が収納できる特製収納BOXが付いてくる。シルバーに輝く収納BOXは、地の部分がマット、イラスト部分は光沢のある仕上がりになっており、内側にも印刷が施されている。

シルバーに輝く収納BOX

コミックスを収納した様子

ミニクリアファイル全45種セットが50名に当たるXキャンペーンを開催

スペシャルシリーズの発売を記念して、2024年夏に実施した50周年記念書店フェアで好評を博したノベルティ「てんとう虫コミックスそっくりミニクリアファイル」全45種セットが当たるXキャンペーンが開催される。

小学館ドラえもんルーム公式Xをフォローしたうえで、期間内にキャンペーン対象ポストをリポストした人の中から50名にミニクリアファイル45種セットが当たる。

