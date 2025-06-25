スティッチ＆スクランプが小さなキャンディに！　PAPABUBBLE、映画『リロ&スティッチ』デザインのキャンディシリーズが登場

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、ディズニー・アニメーション映画『リロ&スティッチ』デザインのキャンディシリーズを、6月1日よりルミネエスト新宿店で開催中の『GOOD MOOD ~STITCH COLLECTION~』にて先行販売を開始しました。また、その他パパブブレ直営店及びパパブブレ公式サイトでは6月15日より順次発売しています。

■「スティッチ」「スクランプ」が小さなキャンディのデザインに

職人の手によって丁寧に再現されたキャラクターの表情柄をはじめ、ハイビスカスや南国フルーツをカラフルな色彩で仕上げています。フレーバーは爽やかなソーダ系を中心に、ハワイの豊かな自然を思わせる芳醇なフルーツの味わいを取り入れています。

2種のBAGタイプに加え、個包装タイプや贈り物にも最適な瓶入りのキャニスタータイプも展開。ぜひ「Ohana（オハナ）」と一緒にスティッチの世界観を楽しんでみてください！

■商品概要

リロ＆スティッチ / アロハキャンディミックス 880円

リロ＆スティッチ / スティッチキャンディミックス 880円

リロ＆スティッチ / キャンディ小分けセット 2,500円

リロ＆スティッチ / キャニスター 4,980円

取扱い：パパブブレ直営店およびパパブブレ公式サイト

（https://papabubble.co.jp/collections/lilo-stitch）

（C）Disney S.C

（フォルサ）