台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」より、ジューシーな桃の味わいに夢中になれる「ドリーミー ピーチ」が期間限定で登場。

2025年は、シュワっとさわやかなスパークリングティーが全店に初登場し、暑い夏にLサイズでたっぷり楽しめます☆

ゴンチャ「ドリーミー ピーチ」ミルクティー/ティーエード/ジェラッティー/スパークリングティー

発売日:2025年7月3日(木)

※2025年6月26日(木)よりららぽーと豊洲店・自由が丘店にて先行販売

販売店舗:国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります

モバイルオーダー先行販売:2025年6月30日(月)〜

モバイルオーダー先行販売店舗:商品取り扱い全店

※一部新店で先行販売を実施している場合があります

※果肉入り ピーチゼリーのみ 全店で7月3日(木)よりの販売となります

夏の本格的な暑さが増してくる季節に、ジューシーな桃の味わいに夢中になれる、「ドリーミー ピーチ」がゴンチャから登場。

桃のおいしさを引き立てる華やかなジャスミングリーンティーに、濃厚な黄桃と山梨県産白桃の2種のソースを合わせ、角切り果肉がごろっと入ったピーチゼリーがトッピングされています。

ジューシーな桃のおいしさをぎゅっと詰め込み、ひと口目から桃の風味が口いっぱいに広がるデザートティーです。

2025年はまろやかな味わいのミルクティーと、シャリシャリ食感が贅沢なジェラッティー、桃のみずみずしさが堪能できるティーエードに加え、シュワっとさわやかなスパークリングティーが満足感たっぷりのLサイズで新登場します!

ドリーミー ピーチ ミルクティー(ICED/M)

価格:650円(税込)

追加トッピング:2つまで

華やかなジャスミングリーンティーをベースに黄桃と白桃の2種のソースが絡み合った「ドリーミー ピーチ ミルクティー」

ピーチ果肉がごろっと入ったピーチゼリーをトッピングした、とろけるような桃の甘みをめいっぱい満喫できる一杯です。

ドリーミー ピーチ ティーエード(FROZEN/M)

価格:680円(税込)

追加トッピング:2つまで

ジャスミンの花で香りづけをしたジャスミングリーンティーを使った、桃のおいしさが存分に楽しめる「ドリーミー ピーチ ティーエード」

ダブルピーチソースと角切りピーチ果肉入りピーチゼリーがおいしさを引き立てるフルーツティーです。

ドリーミー ピーチ ジェラッティー(ICED/M)

価格:650円(税込)

追加トッピング:2つまで

※甘さの変更はできません

桃のおいしさを詰め込んだ、ひんやり贅沢なデザート感覚の「ドリーミー ピーチ ジェラッティー」

角切りピーチ果肉のシャキシャキ食感と、シャリッとなめらかなジェラッティーの食感が同時に楽しめる、飲みごたえのあるジェラッティーです。

ドリーミー ピーチ スパークリングティー(ICED/L)

価格:740円(税込)

追加トッピング:1つまで(ミルクフォームはトッピングできません)

※氷の量は変更できません

満足感たっぷりのLサイズで、存分に堪能できる、シュワっとさわやかに楽しむ「ドリーミー ピーチ スパークリングティー」

濃厚な黄桃ソースとみずみずしい山梨県産白桃ソース、角切り果肉入りのピーチゼリーが、華やかなジャスミングリーンティーに合わせてあります。

トッピング:果肉入り ピーチゼリー

価格:90円(税込)

大粒の角切りピーチ果肉がごろっと入った「果肉入り ピーチゼリー」

ぷるるんとしたゼリーの食感と、シャキシャキとした果肉の食感が楽しめます。

「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」や「マンゴー阿里山 ティーエード」、「阿里山ウーロンティー」へのトッピングは特におすすめです。

こだわりポイント1)シャキシャキ食感 果肉入り ピーチゼリー

ジューシーなピーチ果汁を使ったゼリーに、角切りにしたピーチ果肉を贅沢にミックス。

ぷるぷる&シャキシャキ食感が楽しめます。

こだわりポイント2)濃厚な黄桃&山梨県産白桃 ダブルピーチソース

お茶と絡み合うのは、濃厚で香り豊かな黄桃ソースと、みずみずしい山梨県産白桃ソース。

飲むたびに桃の風味が口いっぱいに広がります。

こだわりポイント3)桃のおいしさを引き出す ジャスミングリーンティー

ベースには、華やかな香りとさわやかな風味のジャスミングリーンティーをチョイス。

とろけるような桃の味わいを引き立てます。

“My Gong chaで、ももっと桃に夢中!” キャンペーン

実施期間:2025年6月30日(月)〜7月20日(日)

実施内容: 期間中にMy Gong chaに入会の上、対象メニューを購入された方が抽選対象となります

・「ドリーミー ピーチ」を2点ご購入で、抽選で10,000名様にトッピングTicketが1枚当たる

・「ドリーミー ピーチ」を3点以上ご購入で、抽選で500名様にドリンクTicketが1枚当たる

抽選結果:2025年8月1日までに当選者にのみ結果が通知されます

My Gong chaの詳細・入会方法:https://campaign.gongcha.co.jp/mygongcha/index.html

5月にスタートし、会員数が90 万人を突破したゴンチャのファンプログラム「My Gong cha」

My Gong chaにて「“My Gong chaで、ももっと桃に夢中!” キャンペーン」が実施されます。

期間中、My Gong chaに入会し「ドリーミー ピーチ」を購入することで、購入点数に応じて抽選でトッピングTicketやドリンクTicketが当たります。

※一部店舗では先行して対象メニューを販売しますが、キャンペーンは、6月30日からの購入が対象となります

※有人レジ/セルフレジ/モバイルオーダーいずれの購入方法でも抽選対象となります。デリバリーは対象外です

ジャスミングリーンティーに濃厚な黄桃と山梨県産白桃ソースを合わせた、ひと口目から桃の風味が口いっぱいに広がるデザートティー。

ゴンチャにて2025年7月3日より販売される「ドリーミー ピーチ」シリーズの紹介でした☆

