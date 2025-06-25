43M550M

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　「BCNランキング」2025年6月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

43M550M（TVS REGZA）

2位　BRAVIA 5

K-55XR50（ソニー）

3位　AQUOS 4K

4T-C50GN2（シャープ）

4位　AQUOS 4K

4T-C43GN2（シャープ）

5位　REGZA

55Z570L（TVS REGZA）

6位　REGZA

50M550M（TVS REGZA）

7位　BRAVIA 5

K-65XR50（ソニー）

8位　VIERA

TV-43W90A（パナソニック）

9位　VIERA

TV-50W90A（パナソニック）

10位　REGZA

55M550M（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。