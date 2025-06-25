¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌµ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊSUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡Ë
Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¡Ê8·î22Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤é¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Ï¡¢ÀÅÌî¹¦Ê¸¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡ß ÄçËÜµÁ¹Ô¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤¬Â£¤ë¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤ÎSFÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬À¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥¦¤¬½Ð²ñ¤¦¡¢±§Ãè¤ËÉâ¤«¤ÖÀ±¡È½äÀ±¡Ê¤á¤°¤ê¤Ü¤·¡Ë¡É¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ°È÷»Î¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯½÷¡¦¥é¥³Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥·¥ê¥ÑÌò¤ä¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤Õ¤ì¤ë¡£¡Ù¤Ç³ûÂô¼ùÎ¤¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ëÀ¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¡£¥é¥³¤¬·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦¥×¥ë¥¬ー¥ÉÂâ¤Î¥ô¥£ー¥´Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤Î¿À³ÚÌÚ°ªÌò¤ä¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤ÎÂôËÌ±É¼£Ìò¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤Î¥ª¥é¥ÕÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÉðÆâ½ÙÊå¡£Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÆæ¤Î¸¦µæ°÷¡¦¥¥¶¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¤Î½©»³ßºÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Îæµ瘣Ìò¡¢¥²ー¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ëÌò¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆü³ÞÍÛ»Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥³¤ÎÉã¡¦¥ë¥í¥ïÌò¤Ë¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Ç¥Ùー¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë´Ý»³Î´Ê¿¤¬È´Å§¡£5·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤¹¤ë´Ý»³¤Ï¡¢ËÜºî¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù
8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½É¥Ð¥ë¥È9Â¾Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
½Ð±é¡§Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë
ÇòÀÐÀ²¹á¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò
´Ý»³Î´Ê¿
´ÆÆÄ¡§ÀÅÌî¹¦Ê¸
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄçËÜµÁ¹Ô
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·ÁÉô°ìÊ¿
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
¸¶ºî À±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹
(C)SQUARE ENIX, SUNRISE
(C)ASONEÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://gaga.ne.jp/asone/