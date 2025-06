優秀作品は商品化されるチャンスも！浦和大学「第9回 おもちゃコンテスト」

浦和大学は、全国の高校生を対象とした「第9回 おもちゃコンテスト」の作品募集を2025年7月1日(火)より開始します。

浦和大学「第9回 おもちゃコンテスト」

募集期間: 2025年7月1日(火)〜9月24日(水)締切日必着

応募方法: 浦和大学HPから応募用紙を入手し、メール添付もしくは郵送にてお送りください。

※応募時に制作物を送る必要はありません。

※応募作品の著作権は、学校法人九里学園に帰属します。

※必着日を過ぎた場合は無効となります。

<高校>

複数名いる場合は、まとめて郵送かメール添付※にてお送りください。

※メール添付は、10名以下とし先生より送付をお願いします。

<個人>

郵送もしくはメール添付にてお送りください。

応募内容: 1歳から6歳のこどもが安全に遊べるおもちゃを作成し、

その写真(3枚以内)とおもちゃの説明文、工夫したポイント、

おおよその対象年齢を記載し応募ください。

サイズはおおむね150サイズ(3辺の合計が150cm以内)の箱に

入るものとします。

一般部門と木材加工部門があり、それぞれに賞を授与します。

応募条件: 高校に在学する生徒

このコンテストは、2022年より高校に導入された探求学習のテーマとしても最適であり、全国の高校生から“こどものためのおもちゃ”を募り、優れた作品に賞を贈るものです。

作品イメージ1

作品イメージ2

作品イメージ3

特長

【探求学習のテーマとして最適】

このコンテストは、高校生の「探求学習」のテーマとして最適です。

おもちゃ作りを通じて、子どもの発達や安全性、素材の選定、遊びの意味など、多角的な視点から課題を設定し、調査・試作・発表まで一連のプロセスを体験できます。

また、作品制作を通して、ご両親や祖父母様と幼少期の思い出を語り合うなど、家族とのコミュニケーションも大切にしています。

【専門教員によるサポート体制】

浦和大学では、希望する高校に対しておもちゃコンテスト担当教員を派遣し、保育・幼児教育の専門的な視点からアドバイスやワークショップを実施します。

「探求学習のテーマが見つからない」「おもちゃ作りのヒントがほしい」といった高校生や教員の皆さまに、実践的なサポートを提供します。

担当教員の派遣は、学校単位でのお申込みが可能で、オンラインでの対応もご相談いただけます。

より多くの高校生が主体的に学び、創造力を発揮できる環境を整えています。

【社会貢献と商品化の可能性】

優秀作品には実際に商品化されるチャンスも用意されています。

これまでにも、受賞作品が企業や地域団体と連携して商品化された実績があり、高校生のアイデアが社会に広がる貴重な機会となっています。

特に、県産木材を活用したおもちゃの開発を通じて、地域資源の有効活用や地産地消の推進にも貢献しています。

さらに、産学官連携を一層強化することで、地域企業や自治体と協力しながら、子どもたちやその家族、地域社会全体に新たな価値を提供し、持続可能な社会づくりに寄与しています。

