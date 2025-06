現場で収集される高精度な実績情報を経営情報へとつなげることで、現場業務の貢献を可視化！コベルコシステム「PLUSFACTORY」商標権取得

コベルコシステムはグローバルSCMソリューション「mcframe 7」(以下、mcframe)をコアとする製造業向け適材適所型ERP構築ソリューション「PLUSFACTORY」について、特許庁より商標登録を取得しました。

コベルコシステム「PLUSFACTORY」商標権取得

商標権者:コベルコシステム

登録番号:第6910951号

登録日 :2025年3月24日

対象 :第9類、第35類、第41類、第42類

■PLUSFACTORYとは

「PLUSFACTORY」は、基幹業務システム「mcframe」をコアに、会計パッケージおよび同社独自の「製造・物流現場ソリューション」ならびに「経営のさらなる見える化ソリューション」を組み合わせた、製造業における価値創出を支援する『適材適所型ERP』構築のためのソリューションコンセプトです。

このソリューションは、現場で収集される高精度な実績情報を経営情報へとつなげることで、現場業務の貢献を可視化し、経営分析を通じた実効性の高い改善フィードバックを可能とする経営情報基盤を提供します。

