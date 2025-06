¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÂè2¾Ï¸ø³«¡ª¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡ØLetüýs Write¡Ù

2025年6月19日、ミラノの中心部で、モンブランはブランドの最新ショートフィルム『Let’s Write』を世界初公開!

2025年6月19日、ミラノの中心部で、モンブランはブランドの最新ショートフィルム『Let’s Write』を世界初公開しました!

著名な映画監督ウェス・アンダーソンとの継続的なコラボレーションの一環として制作されました。

ユーモアと予想外の展開に満ちた、ウェス・アンダーソンならではの創造性あふれる視点でモンブランの世界を描き出した作品です。

このイベントには、ショートフィルムに出演したルパート・フレンド、ワリス・アルワリア、エスター・マクレガーに加え、共同監督のロマン・コッポラも登場し、会場を盛り上げました。

また、イベントには、モンブランのグローバルブランドアンバサダーであるジョーイ・キング、ダニエル・ブリュール、リージョナルブランドアンバサダーのソ・ガンジュン、ケレム・ビュルシン、アルフォンソ・エレーラ、そしてブランドのフレンズであるスパシット・ジョンチーウィーワット(ミュー)、クーパー・コッチ、マノロ・カロなど、世界各国の著名なゲストが来場。

日本からはモデル/DJの大平修蔵さんが参加しました。

左からジョーイ・キング、ダニエル・ブリュール、ワリス・アルワリア、エスター・マクレガー

ショートフィルムにも登場するルパート・フレンド

リージョナルブランドアンバサダーに就任した韓国のソ・ガンジュン

日本からはモデル/DJの大平修蔵さんが参加

イベントは、歴史的な鉄道車両基地スクアドラ・リアルツォ・ミラノ中央駅へと向かうモンブラン列車への乗車から始まりました。

会場は「モンブラン駅」として、ウェス・アンダーソンによるショートフィルムの幻想的な世界観を再現。

ガラディナーは、ヴィンテージ列車が並ぶ優雅な空間で、モンブラン ブランドリレーションズ & コミュニケーションズディレクター、ステファニー・ラドルの挨拶とともに幕を開けました。

ディナーの中盤には、モンブラン初のファッションショーが開催され、アーティスティック ディレクター、マルコ・トマセッタによるモンブラン レザージャケットを含む16のルックをモデルたちが披露し、会場を魅了しました。

トマセッタによるモンブランのレザージャケットは、ブランドの創造の源である「デスク」への探求から生まれました。

2021年の加入以来、トマセッタはアーカイブからインスピレーションを受け、クリエイティブな設定を現代的に解釈。

「ライティング トラベラー バッグ」を経て、ウェアラブルな「デスク」であるレザージャケットへと進化させました。

2026年春/夏コレクションのレザーグッズとスタイリングされたこのジャケットは、「書くこと」を日々のスタイルに取り入れるというトマセッタのビジョンを体現しています。

トマセッタは「モンブランのヘリテイジを表現した最も親密なアイテム」と語り、ブランドの歴史と革新性を融合させた一着であることを強調しました。

