²Æ¤ÈÅß¤Î¡È²¦¼Ô¡É¤¬½é¥³¥é¥Ü¡¡TUBE¡ß¹À¥¹áÈþ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡TUBE¤È¹À¥¹áÈþ¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤¬¡¢TUBE¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE¡ß¡Ù¡Ê8·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ËÀè¤¬¤±¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªTUBE¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ØAll Singles TUBEst -White-¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢1Æü¤ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¥·¥§¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TUBE¤Î40¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£TUBE¤Ï¡È²Æ¤Î²¦ÍÍ¡É¡¢¹À¥¤Ï¡ÈÅß¤Î½÷²¦¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿¿µÕ¤Îµ¨Àá¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2ÁÈ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤âµ¨Àá¤âÄ¶¤¨¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹À¥¤¬Ã´Åö¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢TUBE¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤È¹À¥¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ï¥¤ ¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë ¥Ë¥»¥³ ¾ÅÆî¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢°ìÄ°¤·¤Æ¤ï¤«¤ë2¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬µ¨Àá¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢40¼þÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE¡ß¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªTUBE¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ØAll Singles TUBEst -White-¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢1Æü¤ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¥·¥§¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TUBE¤Î40¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£TUBE¤Ï¡È²Æ¤Î²¦ÍÍ¡É¡¢¹À¥¤Ï¡ÈÅß¤Î½÷²¦¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿¿µÕ¤Îµ¨Àá¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2ÁÈ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤âµ¨Àá¤âÄ¶¤¨¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ï¥¤ ¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë ¥Ë¥»¥³ ¾ÅÆî¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢°ìÄ°¤·¤Æ¤ï¤«¤ë2¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬µ¨Àá¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢40¼þÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTUBE¡ß¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£